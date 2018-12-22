高港水花園及「打開／高港時光-築港110週年影像特展」熱鬧登場

2018年12月22日 21:25 工商 張佩芬

臺灣港務公司董事長吳宗榮在影像特展致詞。圖：港務公司

水花園造景。圖：港務公司

從水花園眺望海景。圖：港務公司

今年適逢高雄港110年生日，臺灣港務公司為此特別舉辦「走進高港 Open Kao Port 1 to 10-高雄築港110年系列活動」，上週六(12月15日)全面開放1至10號碼頭，在港史館舉辦了「流船百世、繁花聖宴」花藝展、七號碼頭則有新加坡知名的氣墊樂園art-zoo，棧伍庫則舉辦港濱潮市集，今(22)日則為「高港水花園」、棧4-2及棧4-3的「打開/高港時光-築港110週年影像特展」揭開序幕。

臺灣港務公司董事長吳宗榮在揭幕致詞表示，高雄港過去多著重於港埠業務發展，近年來也朝多角化經營發展不斷努力，其中觀光遊憩是本公司發展之重點方向之一，希望可以為民眾提供更佳的水岸休閒遊憩場域，一同見證高雄港的改變，共享不一樣的高雄港風情。

「高港水花園」是緊臨港區的造景，位於高雄港4號及5號碼頭，佔地4300坪，超過五萬株充滿美感的造景植栽，巧妙結合水流造景，包含湧泉水景、日光樹入口意象等13個主題區，呈現絕美秘境氛圍，打造夢幻浪漫場域，形成一個絕美風光的場域，相當值得留影打卡。

「打開/高港時光-築港110週年影像特展」就高雄港區自1908的樣貌一路呈現至今，透過高雄港文史資料整理與呈現，期望讓民眾能更貼近港區歷史及發展，特展中除了歷史照片、文物的展出，亦與現代科技結合，像是利用光線投射剪影，形成穿梭舊港區的互動裝置，並利用貨櫃空間製造新時代的港區規劃。希望民眾可以有深刻的體驗。今日適逢冬至，港務公司特別在影像特展開幕式準備湯圓、甜湯，供在場CIQS合作夥伴共同享用，亦慰勞公司同仁一年辛勞。

影像特展展出日期自今日起至108年3月17日(日)，時間為上午11點至下午9點，假日上午11點至下午10點，歡迎民眾把握機會，多到港區欣賞海港風景，並見證高雄港110年以來的樣貌及改變。

(工商 )