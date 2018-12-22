高港水花園及「打開／高港時光-築港110週年影像特展」熱鬧登場

臺灣港務公司董事長吳宗榮(右5)及高雄港區土地開發公司董事長郭添貴(左5)等為活動剪綵。圖：港務公司

友善列印
工商
臺灣港務公司董事長吳宗榮在影像特展致詞。圖：港務公司
水花園造景。圖：港務公司
從水花園眺望海景。圖：港務公司

今年適逢高雄港110年生日，臺灣港務公司為此特別舉辦「走進高港 Open Kao Port 1 to 10-高雄築港110年系列活動」，上週六(12月15日)全面開放1至10號碼頭，在港史館舉辦了「流船百世、繁花聖宴」花藝展、七號碼頭則有新加坡知名的氣墊樂園art-zoo，棧伍庫則舉辦港濱潮市集，今(22)日則為「高港水花園」、棧4-2及棧4-3的「打開/高港時光-築港110週年影像特展」揭開序幕。

臺灣港務公司董事長吳宗榮在揭幕致詞表示，高雄港過去多著重於港埠業務發展，近年來也朝多角化經營發展不斷努力，其中觀光遊憩是本公司發展之重點方向之一，希望可以為民眾提供更佳的水岸休閒遊憩場域，一同見證高雄港的改變，共享不一樣的高雄港風情。

「高港水花園」是緊臨港區的造景，位於高雄港4號及5號碼頭，佔地4300坪，超過五萬株充滿美感的造景植栽，巧妙結合水流造景，包含湧泉水景、日光樹入口意象等13個主題區，呈現絕美秘境氛圍，打造夢幻浪漫場域，形成一個絕美風光的場域，相當值得留影打卡。

「打開/高港時光-築港110週年影像特展」就高雄港區自1908的樣貌一路呈現至今，透過高雄港文史資料整理與呈現，期望讓民眾能更貼近港區歷史及發展，特展中除了歷史照片、文物的展出，亦與現代科技結合，像是利用光線投射剪影，形成穿梭舊港區的互動裝置，並利用貨櫃空間製造新時代的港區規劃。希望民眾可以有深刻的體驗。今日適逢冬至，港務公司特別在影像特展開幕式準備湯圓、甜湯，供在場CIQS合作夥伴共同享用，亦慰勞公司同仁一年辛勞。

影像特展展出日期自今日起至108年3月17日(日)，時間為上午11點至下午9點，假日上午11點至下午10點，歡迎民眾把握機會，多到港區欣賞海港風景，並見證高雄港110年以來的樣貌及改變。

(工商 )

爺爺、奶奶的愛情故事 成復興商… 台北士林官邸菊花展移師溪頭 蓊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。