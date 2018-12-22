記得當年時報文學獎 紙風車以戲細數風華

2018年12月22日 21:02 中時 李欣恬

紙風車劇團演出《記得當年時報文學獎》，細數時報文學獎的文學風華。（陳信翰攝）

古今中外有許多精彩影視、戲劇作品，是自文學小說改編而來，1978年創辦、擁有40年歷史的時報文學獎，今年也首度設立影視小說獎，今（22）日頒獎典禮現場，特別邀請紙風車劇團集結歷年得獎作品，演出節目《記得當年時報文學獎》，取材包括宋澤萊《打牛湳村》、廖輝英《油麻菜籽》、陳映真《山路》等，將小說裡的經典場景搬上舞台，融入歌舞表演，發揮文學力量，讓現場參與來賓也被文學情境觸動，頻頻拭淚。

紙風車劇團團長任建誠表示，「這回演員化身成時報文學獎的人體跑馬燈，在短短15分鐘內演完40年。」

編導團隊成員之一羅北安表示，「時報文學獎的歷史悠久，40年來有太多精采作品，我們將文字轉化成畫面，呈現給觀眾欣賞。」

演出從宋澤萊的《打牛湳村》開始，現場瞬間成為熱鬧的菜市場市集，農民拿著蔬果到台下叫賣，搭配一曲《愛拚才會贏》，熱血呈現農民和都市變遷對抗的情景；同時也演出黃春明的《放生》，表現老年人為養育子女而打拼，年老了卻被流放到鄉下的狀況；同時還有郝譽翔《午後電話》、李儀婷《走電人》等作，最後結束在一曲《隱形的翅膀》大合唱，為時報文學獎所有參與者送上祝福。

任建誠表示，這次共動員紙風車劇團、綠光劇團以及表演班的演員和編導團隊，「將不同小說場景搬上舞台，並以歌舞串聯，對紙風車而言，是一大挑戰，但是收穫很多，也很有樂趣。」

編導成員之一莊瓊如表示，音樂也是這次演出的關鍵，「像這次用了一首《stand by me》，就是從朱天心《想我眷村的兄弟們》而來的靈感，作者請讀者聽這首歌進入書中情境，我們也透過這首歌，帶觀眾走進小說場景。」

(中時 )