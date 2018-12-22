時報文學獎散文首獎寫家族故事 新詩首獎引介澳門文學

2018年12月22日 21:25 中時 許文貞

旺旺·時報文學獎散文組首獎得主白樵以〈當我成為靜物並且永遠〉獲獎，他以家族為題材，赤裸地揭露過往的傷痛。他笑說，以前投稿參賽的作品大部分是小說，這次第一次寫散文就獲得大獎，很高興也很訝異，「我覺得生命很神奇，四年前的今天我在巴黎送急診室，昏迷兩個月。四年後今天，能站在台上得獎，感謝生命，感謝媽媽讓我過30歲還能這麼任性。」

白樵表示，在這個時候還能持續寫作，就像在維持某一種古老的傳統，「今年上了袁瓊瓊老師的家族書寫的課程。一開始其實很想迴避家族這個題材，後來老師告訴我，覺得我在閃躲，所以我就決定這篇要好好的把自己的家族故事寫出來。」

白樵在散文中以自己童年的視角，描述母親經營的古董店「風葛雪羅」，以及對於精神分裂父親的回憶，「為了寫父親，我看了很多精神分析的書，感覺起來無論人到幾歲，都會受到童年影響。如果我要往前成長，我必須透過這篇散文，回頭過來面對自己的家，認識最深的傷口，非得要把它撥開來，才會重新長好。」

白樵表示，無論作品好壞，當作者願意攤開自己的傷口，就是一件很勇敢的事，「媽媽其實不喜歡我的家族書寫，說『你要脫你的衣服可以，不要脫到我的』，但身為創作者，這些對我是有意義的。」從大學開始寫作的白樵，如今擔任翻譯和編舞工作，「我未來還是會堅持小說創作，不過關於家族的事，我還是會繼續書寫，冷靜地、沈澱過後，真誠的寫出來。」

新詩組首獎袁紹珊來自澳門，以〈快照亭〉揣寫比賽徵件主題愛情。她表示，感謝主辦單位提供如此難得、公平、公開的平台，讓華語詩人切磋學習，「作為首個得此殊榮的澳門詩人，此獎對我意義非凡，也期待更多澳門文學作品能有機會和台灣讀者見面。」

(中時 )