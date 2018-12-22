頂新和德資助永靖國小重建嵩高樓 邀藝術家帶學童打造「播夢藝廊」

2018年12月22日 22:38 中時 謝瓊雲

剛慶祝120周年校慶的彰化縣永靖國小，在頂新和德文教基金會出資相助下，完成老舊校舍嵩高樓的修繕整建工程，22日舉行落成啟用典禮，同時盛大宣示，在地景藝術家林舜龍帶領下，帶著學童藝術扎根，將在成美文化園展開長達三個月的系列美學體驗的動靜態活動。

永靖國小校長胡慧嘉表示，嵩高樓落成至今已18年，逐漸老舊，牆面、課桌椅陸續損壞，感謝頂新和德文教基金會秉持回饋鄉里、成人之美之心，在今年初開始與校方商討修繕計畫，7月暑假期間動工，歷經三個月、耗資1600萬完成，成為今年120周年最棒的生日禮物。

副董事長陳慶浩表示，頂新和德文教基金會在永靖鄉深耕21 年，有感於城鄉差距、教育資源分配不均的問題，除了挹注經費整修嵩高樓，更邀請藝術家駐鄉，帶領永靖的學童們啟動「播夢種籽」計畫，與實作的美術教育，讓美感經驗從小深入心坎。

透過美學工作坊，運用大自然的各種材質，讓永靖居民以手作方式發揮想像力，鼓勵孩童與家長共同創作；同時也進行系列美學實驗計畫，包括老街65「播夢藝廊」的創生示範，引導學童完成街道家具的紙漿模型設計，再由大人依照孩子的模型設計，完成實體家具製作。

擁有建築設計與社造經驗的邱英烈帶領五組小學生完成「永遠寧靖的鐘、大嘴巴、惡有鱷報、章魚占卜師等奇幻家具；而立體彩繪畫師蔣鴻銘與孩子合力為橫跨中山路的永靖鄉陸橋漆上屬於家鄉的美麗顏色，還有精靈樹屋圖畫，最為吸睛。

成美文化園指出，「美麗永靖、播夢種籽」活動包含逛種籽迷宮、講座表演、參觀老街苗圃等設計，從12月22日玩到明年3月3日，備有導覽地圖索取，可以手持地圖跟著達拉松鼠一起玩永靖，在街道家具跟松鼠達拉拍照打卡上傳，就可以蓋章換集點，詳情可上網或至臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )