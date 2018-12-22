新竹市年終感恩音樂會 林智堅表揚城市英雄

2018年12月22日 21:26 中時 徐養齡

舞台安排在市府前廣場，吸引大批民眾參加。（徐養齡攝）

新竹市長林智堅感謝城市英雄及市民們的付出。（徐養齡攝）

新竹市感恩季「感恩音樂晚會」22日晚間登場，市長林智堅表揚「移工守護者」譚法蓮修女、「台灣箭后」譚雅婷、長和宮主委楊金土為「城市英雄」，並邀周蕙等歌手開唱，感謝「英雄們」默默為城市奉獻付出愛與力量。

今晚感恩耶誕晚會，由磐石中學混聲合唱團及新竹女中合唱團開場，帶來愛與祝福的歌曲，接著由周蕙、林俊逸、曹雅雯演唱多首膾炙人口的經典曲目，壓軸則安排萬芳演唱經典歌曲「新不了情」，與市民一起溫馨合唱。

林智堅表示，感謝3位城市英雄的付出，同時也謝謝市民這一年來，在崗位的努力奮鬥以及議員、鄰里長等人為城市打拼，讓新竹市在幸福城市主觀及客觀的指標上，不僅蟬聯最幸福城市三連霸，今年成績更創下78.6分紀錄，謝謝市民4年多來的支持。

林智堅說，這4年來，不僅路越來越平、火車站越來越美，新竹南寮漁港的改造也成為城市一大亮點，此外教育方面，新校園運動持續推動，以及舉辦優質的親子藝文活動，加上企業贊助協助弱勢孩子圓夢，讓這座城市越來越幸福。

本次贊助舉辦2018新竹市感恩季的遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，感謝新竹市民與遠東企業共同引進企業社會，除了讓60歲老人在巨城購物中心內設置「三合院」，提供長者泡咖啡的機會，同時也協助新生人及更生人販售產品，未來會秉持著「取之於社會，用之於社會」精神，與新竹市政府一起來創造更好的社會環境。

行政處長白舒樺表示，23日下午於北大公園及親水公園還有舉辦耶誕市集，晚上6點於新竹市府前廣場，將由戴愛玲、曾沛慈、梁文音、韋禮安等多位實力派卡司接棒，還有人氣樂團BWOC、宇宙人一起攜手HIGH翻新竹。

(中時 )