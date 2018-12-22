彰化夢想館歲末感謝季晚會 邀亮點女性回娘家分享生命故事

2018年12月22日 22:11 中時 謝瓊雲

社會處幾乎全員到齊參與感恩活動，與老師志工們互動，場面溫馨。(謝瓊雲攝)

彰化夢想館將2018年的十位亮點女性人物動人生命故事，集結在官網、季刊，盼能啟發更多女性勇敢翻轉自己的生命。(謝瓊雲攝)

健力金牌女將林資惠也專程受邀回來參與活動。(謝瓊雲攝)

彰化夢想館22日晚舉辦「2018歡樂回娘家」活動，邀請5位登上季刊人物的女性受訪者分享奮鬥歷程，藉此鼓舞更多女性勇敢翻轉自我人生。活動由夢想館舞蹈老師Josh帶領大家來一段森巴舞律動中熱力開場，社會處長黃淑娟與各科科長都出席，場面溫馨。

彰化夢想館2018年季刊，規畫主題人物專訪，報導過的亮點人物也特別出席參與活動，包括彰化女中機器人社團指導老師鄭安棋、女青農陳佳鈴、代表早期台灣女性縮影的79歲李素貞奶奶、夢想志工隊長梁淑華、國家代表隊金牌健力女將林資惠、視障按摩師卓家蓁、國家代表隊拔河世界盃冠軍李姿怡、新住民美術教師王莉、夢想館督導王翊涵、和彰化縣警察局助教教官葉怡君，並由社會處長黃淑娟一一頒贈感謝狀。晚會活動中並由鄭安棋及陳佳鈴代表上台分享她們的生命故事。

夢想館主任何旻杰表示，歲末年終之際，藉由感謝季活動，藉由溫馨的茶會餐會形式，安排串場表演、歡樂抽獎、回顧影片大播送，與所有曾與夢想館互動的朋友同歡，回顧過去展望2019年，希望未來持續積極推廣婦女權益及性別平等意識宣導，努力提升婦女成長及社會參與、強化服務與資源連結、增加友善空間營造，共創美好服務環境。

何旻杰指出，彰化夢想館希望能持續作為彰化縣婦女朋友最佳支援後盾，邀請亮點人物受訪、講座分享，希望藉由她們動人努力的人生篇章，鼓舞更多女性，勇敢走出自己的路、站出來更積極參與社會。

婦女及新住民福利科科長林佩霓說，夢想館懷抱感恩的心，明年將持續辦理熱情、多元的活動及課程，包括：翻轉性別烘焙屋、Miss匯談、性平大隊嗡嗡嗡、性別藝視廳、健康促進有氧瑜珈、健康講座、植栽物語花藝、玻璃工藝班將於2月起至6月間陸續開辦，館內藝文走廊也將持續展出主題展覽，詳細活動情形請隨時關注彰化夢想館臉書粉絲頁或電洽04-7624922。

何旻杰說，彰化夢想館開館時間為週二至週六，上午09：00至18：00(週日、週一及國定假日為休館日)。除各類學習課程外，館內有親子共讀區、多功能會議室、影音視聽室及開放式廚房，提供免費使用，歡迎洽借。觀摩參訪、公益活動，敬請多元運用。

(中時 )