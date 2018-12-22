豬的愛滋病毒！專家憂非洲豬瘟入侵恐將動搖國本

2018年12月22日 22:33 中時電子報 陳儷方

台灣已在邊境攔檢到感染非洲豬瘟病毒的樣品好幾例，到目前為止仍無藥可救，無疫苗可防的病毒，台大獸醫系名譽教授賴秀穗形容它，「根本是豬的愛滋病毒」，因為非洲豬溫病毒跟愛滋病毒一樣，都是感染免疫細胞，擊潰免疫系統，導致豬隻死亡。

賴秀穗解釋，非洲豬瘟病毒會侵害巨噬細胞，破壞免疫系統，還會破壞形成血管內壁的內皮細胞，內皮細胞變薄之後，血液就會流出，包括肝臟、胰臟這些臟器在內，都會出現點狀出血，導致個體死亡。

賴秀穗說，非洲豬瘟病毒20世紀初出現，1957年經由葡萄牙傳進歐洲，後來又漫延到俄羅斯，病毒接著再擴散到中國大陸，賴秀穗說，台灣的防疫真的需要持續不懈地努力，「台灣對抗非洲豬入侵，會是一場長期抗戰，尤其這1、2年是高峰期」，他很擔心防疫熱過一過，官員或民眾就鬆懈了。

1997年的口蹄疫疫情造成台灣2千億元的龐大損失，賴秀穗說，「萬一非洲豬瘟入侵台灣，真的會動搖國本」。大陸因為美中貿易戰，轉而向非洲豬瘟的疫區俄羅期進口豬肉，結果造成「乾淨」的亞洲地區，出現非洲豬瘟，而大陸又沒有按照疫情控制程序處理非洲豬瘟疫情，才出現超乎尋常的擴散速度。

農委會副主委黃金城說大陸向OIE通報的非洲豬瘟案例場僅99場，他不相信，實際案例場數可能是10倍、100倍，賴秀惠也認為很有可能是通報數的百倍，疫情可能相當嚴峻。

(中時電子報)