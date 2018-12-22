田馥甄為這件事喊公投 阿信兩字曝「隨便」

2018年12月22日 23:00 中時 蔡琛儀

五月天今晚在台中開唱。(相信提供)

冠佑對著怪獸比出貓咪手勢。(相信提供)

五月天22日起於台中洲際棒球場，一連舉辦10場「人生無限公司」最終回無限放大版演唱會，昨嘉賓請到田馥甄，讓現場歌迷驚喜爆出尖叫聲，她笑說本以為當了嘉賓後，未來買五月天演唱會門票可以有特權，沒想到他們明年唱完就要休息，她搞笑問歌迷：「還是我們來辦公投，你是否不同意不允許五月天不辦演唱會？」阿信則打趣回：「我猜他們會在票上寫『隨便』！」

田馥甄昨一出場就飆唱夯曲〈小幸運〉，接著再唱五月天90年代情歌〈愛情的模樣〉，阿信更難得拿起吉他伴奏兼合音，完美將這首經典作品重新詮釋出更為柔和的風格。阿信表示之前當S.H.E演唱會嘉賓都佔下風，田馥甄立刻說：「要謝謝你們當嘉賓時讓我們難堪，沒想到嘉賓出來尖叫聲最大。」阿信則笑回：「沒關係，你剛剛也報仇了。」

五月天曾在2014年擔任S.H.E演唱會嘉賓；阿信在替她們創作的歌曲〈五月天〉MV中，也和Selina有不少對手戲；去年五月天歌曲〈終於結束的起點〉也邀請Ella出演MV，唯獨沒和田馥甄單獨合作，且阿信還曾透露，平常上網除了搜尋團員，唯二會搜尋的女明星除了蔡依林，另一個就是田馥甄。不過阿信昨談到S.H.E時，竟差點忘記Selina名字，被瑪莎虧：「你還忘記，你們都親過嘴了！」

首次擔任五月天演唱會嘉賓，田馥甄表示緊張開心又不真實，「彷彿離開地球表面一般，一顆心噗通噗通的狂跳，一瞬間煩惱煩惱『全來了』。」她今年跨年將在湖南衛視演出。

「人生無限公司」邁入最終回無限放大，他們暌違6年唱回台中，團員不約而同高喊：「好久不見！」瑪莎更說有點小緊張，怪獸則表示：「與其說緊張，不如說很興奮！」巡演一年半期間，瑪莎升格成為雙胞胎的爸爸，他表示現在配合小孩作息都變得早睡早起，阿信聽了立刻喊：「蔡爸爸！」瑪莎也俏皮回：「乖孩子怎麼了！」讓全場都笑翻。

剛發行新專輯《1990s》的白安昨擔任首場暖場嘉賓，昨也帶來新歌〈讓我逃離平庸的生活〉、〈離開後〉及經典歌曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉。

五月天「人生無限公司」演唱會是他們第十套大型巡迴演唱會，自2017年3月於高雄起跑，歷時644天，飛越13萬7千公里，環遊世界55個大城市，「招募」415萬社員與五月天譜寫122夜的美好回憶，終於回到台中正式劃下句點，1年半的時間印鈔100億元，不論場次及票房都再度刷新他們的紀錄。

(中時 )