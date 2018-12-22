拔牙是手術！做過這3件事 千萬要跟牙醫說

2018年12月22日 23:02 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

很少人從沒拔過牙。拔牙後最怕感染，長度以週計的腫、熱、痛讓人吃不下、睡不著。有人發炎整整一個月，臉腫半邊，疼到連頭都痛。

痛是有感的事情，更且要擔心的是，細菌不只在傷口繁殖，還會順血液流進體內。除了洗腎病友抵抗力差，較易受感染、或因為生病或其他原因而免疫力低落的人等情形之外，還有3種人，拔牙前一定要先跟牙醫師說明白，避免少一顆牙還帶來併發症。

換過人工關節

長庚紀念醫院一般牙科系主任陳必綸指出，拔牙可不是小事，「是一項手術，」只要是拔牙或其他需要切開口腔組織的治療，都會發生暫時性的菌血症，一般人靠免疫力就能把細菌消滅乾淨，不過，「細菌掉進血液，有可能黏附到人工關節表面上，愈長愈多，造成慢性感染發炎。」牙醫師通常會先給換過關節的病人抗生素，減少細菌量後再動手。

健保署統計，植入人工關節的人數年年上升，2015年一年就有約4萬8千人次動過全膝關節置換術、髖關節置換術等7項手術，女性比男性多3倍。

心臟裝過瓣膜

心臟共有4片瓣膜，分別位在左心房和左心室間、左心室和主動脈的連接點、右心房與右心室之間、右心室進入肺動脈處，負責控制血流方向。如果先前因為瓣膜狹窄或閉鎖不全的問題換上人工瓣膜，「這種情況和人工關節類似，細菌可能卡在瓣膜上繁殖，造成心內膜炎，破壞心臟組織，」陳必綸說。

兩類心臟病人在牙科治療前要特別注意（康健雜誌）

1. 動過心臟手術，不過還未修補完成的發紺性先天性心臟病（例如法洛氏四合症）患者，植入的導管或分流器較有感染風險。

2. 任何先天性心臟病經過手術修補，但在人工植入物附近仍有血液逆流或分流不良的問題。

美國心臟學會建議這些病人在牙科治療前先給予抗生素，預防發生感染。

有裝心律調節器

節律器要先讓牙醫師知道的原因就有些不同了，節律器由電極、導線和電池3部分組成，植入皮下，血液不會直接流過電極，因此較沒有感染問題。國內多家醫院如高雄醫學大學附設醫院、仁愛醫院等的衛教須知指出，部分牙科器械會產生電磁場，可能造成節律器電流不穩，使心臟亂跳，因此拔牙前建議先告知牙醫師。

陳必綸指出，現在心律調節器品項多，不見得一定會受電磁波影響，建議在拔牙前，可向自己的心臟內科醫師徵詢一下意見。

(中時電子報)