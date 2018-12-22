政大東亞所50周年所慶 韓國瑜：當年在此拍婚紗

2018年12月22日 23:28 旺報 陳君碩

政大東亞所22日晚舉辦50周年所慶餐會，歷任所長共同上台切蛋糕，包括寇健文(右起)、魏艾、王信賢、吳玉山、邱坤玄、趙春山、施哲雄。(陳君碩攝)

準高雄市長韓國瑜22日以所友身分，現身政大東亞所50周年所慶餐會。(陳君碩攝)

政治大學東亞研究所21、22日舉辦50周年所慶系列活動，除了邀請多位大陸重量級學者參與研討會，22日的晚宴更邀請到「人氣所友」、準高雄市長韓國瑜參加。韓國瑜透露，沒人比他更愛東亞所，當年拍婚紗照的第一站，就是選在東亞所。

政大東亞所是台灣研究中國大陸的學術重鎮，今年邁入50周年，21、22日分別舉辦了「大國競逐中的東亞局勢座談會」、「中共黨史論壇」、「兩岸和平研究」等多場主題各異的學術研討會，除了多位台灣學者，包括大陸國務院參事時殷弘、人民大學國際關係學院副院長黃大慧、人民大學兩岸關係研究中心主任王英津、日本法政大學教授福田園、韓國外國語大學教授康竣榮等大陸及日韓學者，都來台參與盛會。

22日的晚宴，更邀請了碩士班第18屆的所友、準高雄市長韓國瑜參加，讓場外聚集大陣仗的媒體。

韓國瑜在餐會致詞時說，如果要做個調查，沒人比他更愛東亞所，因為他連婚紗照取景的第一站，都是在東亞所。他還談到當年碩士論文的序言，當中提到「學藝已成，甫將下山步入瀟瀟江湖」，他說，東亞所的老師學長都是最強的後盾，如今步入江湖已30年，「最近在高雄也找到了工作」，歡迎東亞所師生校友到高雄走走，也祝福東亞所再邁入下一個50年。

韓國瑜的現身引起現場騷動，許多與會校友紛紛與韓合照，也有多位大陸學者主動找韓講話，一位大陸學者對韓說，你說你是賣菜的，其實是賣金玉的，韓國瑜則幽默回應，「我現在還要賣笑！」

政大東亞所所長王信賢表示，東亞所畢業的所友分布在學界、政府部門、媒體及其他許多領域，都有傑出的表現，也為兩岸的和平穩定做出貢獻。

(旺報 )