富邦U18》平鎮強投明星賽碰頭 李晨薰賽前超敢說！

富邦U18邀請賽明星賽明星藍隊先發投手李晨薰（左）與明星白隊先發投手徐若熙（右）。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台北報導

富邦國際城市U18棒球邀請賽23日將舉辦全壘打大賽與明星賽，明星白隊臨時決定由平鎮高中徐若熙擔綱先發投手，對決同校學弟、明星藍隊先發投手李晨薰，兩人都相當期待明天的比賽，李晨薰笑道：「明星賽先讓學長，他明年要拚中職了。」

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明星白隊原先發投手王彥程因手部不適錯過富邦國際城市U18棒球邀請賽明星賽，白隊先發投手的空缺預計由徐若熙擔任，他透露，22日王彥程就有與他聯絡，「他說他還是會出現，但是投球就要交給我了。」

臨時被賦予明星賽的先發任務，徐若熙並不特別緊張，此外，明星藍隊先發投手是同為平鎮高中的學弟李晨薰，這也是兩人首度在同場比在中先發較勁，但徐若熙笑說：「他球很快！我都追不上啊！」但他仍計劃平常心應戰，「上場就是照正常節奏投球。」

也是首次參加類似明星賽性質比賽的李晨薰談及先發心情，則是務實笑說：「不要被打爆就好。」李晨薰解釋，因為白隊的打者都很強，「每一棒都要很小心面對！」

李晨薰也表示，在明星賽依舊是照自己的正常節奏投球，第一次對決徐若熙他也相當期待，他還開玩笑說：「這次先讓學長，因為他高三了，讓他投出成績拚一下中職。」

雖強調會以平常心面對對決學長的明星賽，但李晨薰的幽默發言仍為23日的明星賽增添話題。23日早上10時新莊棒球場開放球迷進場，11時先進行全壘打大賽，下午1時30分明星賽開打。

(中時電子報)

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