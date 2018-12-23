身價百億暴瘦成骷顱 楊冪最終熬不過七年之癢

2018年12月23日 00:01 中時電子報 吳玫穎

楊冪人氣火紅，2015年還開設公司嘉行傳媒，估計身家破百億。(本報系資料照)

楊冪、劉愷威2011年因為演出電視《如意》傳出緋聞，2014年甜蜜在峇厘島結婚，還生下了寶貝女兒小糯米。只是兩人工作忙碌，近年屢屢傳出離婚消息，昨晚更發出聲明，坐實離婚一事，坦承兩人已於今年簽署協定，和平分手。

楊冪因演出電視劇與劉愷威假戲真做，隔年劉愷威被拍到夜宿女方香閨的畫面，自此小倆口也大方曬恩愛，不僅一同出席多場活動，還以情侶檔身份接連在電影《hold住愛》、電視劇《盛夏晚晴天》演出。

楊冪、劉愷威交往近3年，2014年奉子成婚在峇厘島舉行浪漫婚禮，隔年劉愷威還在微博甜蜜相擁照，歡慶結婚一周年快樂。但後來因夫婦工作忙碌、聚少離多，屢屢傳出離婚謠言，今年11月初楊冪更被發現離奇暴瘦，整個人瘦成皮包骨，模樣嚇人，那時公公劉丹被問及媳婦健康問題，還笑說沒事，楊冪本來就吃很少。

其實楊冪、劉愷威自交往以來，無論名氣還是財力，一直被外界認為是「女高男低」，但當時楊冪也力挺另一半，表示平常吃飯逛街從沒掏過錢，劉愷威總是貼心幫大家買單，認為劉愷威的好她自己知道就好，也正因如此，粉絲對兩人離婚消息也感嘆不已。

(中時電子報)