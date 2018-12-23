夜拍太逆天！iPhone XS、Note9全被這手機輾壓

2018年12月23日 00:10 中時電子報 林毅

近期最受矚目的幾隻旗艦手機，莫過於蘋果的iPhone XS、三星的Note 9與Google的Pixel 3，國外手機大站PhoneArena為此舉辦了PK大賽，用盲測的方式讓大家票選最愛的手機照相，結果Pixel 3雖然在日拍敗陣，但夜拍項目全數輾壓iPhone XS與Note 9。

PhoneArena一共測試10個項目，方別有5個日景拍攝、4個夜景拍攝與頭像模式。結果是iPhone XS在一般日拍與日間海景以40.49%與55.62%的支持度奪冠；Note 9則是在日間樹木拍攝與公園人攝以46%與43.78%奪冠；但接下來的日夜間頭像模式、日夜間自拍與夜景兩個拍攝以懸殊比數擊敗iPhone XS與Note 9，其中Note 9的夜拍得票率最低，iPhone XS次之，但都落後給Pixel 3且差距不小。

Pixel 3在日拍方面不敵iPhone XS與Note 9，但夜拍全面輾壓，以懸殊的票數擊敗對手 (圖／翻攝自Phone Arena)

不少網友也讚嘆：「Pixel 3夜拍真的屌」、「夜拍才是真實力」、「XS人像真的悲劇」，但也有人認為Pixel 3照片調色討喜度不如另外兩家。

(中時電子報)