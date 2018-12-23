高國華驚傳遭痛毆濺血送醫 控高偉養小鬼邪術劫8千萬

2018年12月23日 00:21 中時電子報 吳玫穎

20181217中天新聞 超級韓粉之文化局長夢 高國華爆厭食、第三任妻長瘤

高國華稱自己原本是前往高偉補習班想勸徒弟走正路，未料卻被對方教唆打傷。(高國華提供)

高國華出示診斷證明。(高國華提供)

補教名師高國華驚傳前晚遭人痛毆送醫！據悉，他本月21號晚間10點半前往昔日一手提拔的徒弟、補教名師高偉所經營的補習班，卻遭高偉教唆工作人員將手無寸鐵的他打得渾身是血，後腦勺還被重擊到電梯內側，被送往台大醫院急救。

高國華25年前一手提拔原本只是在台中小補習班擔任數學解題老師的周景賢(後改名周鉑鈜)，讓他接下高國華高中數學，並親自幫他取名高偉。但後來師徒卻因為13年前補習班招生翻臉，高國華指控：「當年4月18日早上9點，原本高國華高中部要報名下學期，但高偉事前私下運作，欺騙所有的同學和家長，誑稱『高國華高中數學要搬家到北平東路30號3樓囉』，並且在前一天早上9點，騙所有6000多個學生到北平東路30號3樓排隊報名，光天化日之下，高偉劫走了8千萬！」

毫不知情的高國華，當下措手不及，也導致補習班沒有數學老師，讓高中數學報名掛零，他說：「13年過去了，現在想到這件事還是會氣到發抖！」

高國華透露他原本不想追究此事，但因為最近聽聞高偉當年靠著養小鬼等偏門方法幫助招生，突然想起過去高偉曾偷偷潛入他辦公室，在他辦公桌、會計桌、保險箱四周偷偷灑下怪異白粉，經高人指點，才赫然發現高偉當年用的是茅山凰陽派最陰毒的乾坤大挪移手法，把貴人運勢偷天換日變成自己，讓高國華從那時壞運連連，補習班更因此關門。

高國華表示前晚赴高偉補習班，是想規勸高偉身為一位老師，別走邪門歪道，未料高偉不敢見他，還唆使員工把他打成重傷，他再一次氣到發抖地說：「這一次溫良恭儉，我再也不讓了！一定要討回一個人做人該有的知恩圖報的公道，沒有感恩的心就算了，還把恩師打成重傷，這種人還配當人嗎？」

高國華更撂下狠話，表示告定高偉，不僅要高偉賠償他一身重傷，還要對方連13年前的8千萬一併吐出，「以上所言有一句假話，歡迎做賊心虛，永遠不敢見恩師高國華的惡徒高偉反過來告我。」強調會把賠償金全部捐出做為偏郷孩童的營養午餐，就是要給高偉一個教訓。

(中時電子報)