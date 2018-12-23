扁當年被收押小英吐這一句 深綠黃慶林罵惡毒

2018年12月23日 02:25 中時電子報 黃麗蓉

民進黨主席候選人游盈隆22日晚間與黨員座談，一向高舉反新系深綠大旗的前民進黨北市黨部主委黃慶林，重砲轟蔡英文總統，指當年阿扁才收押，蔡英文吐出這一句「不能講陳水扁無罪」，讓黃慶林忍不住爆氣說，「這個女人實在非常惡毒」。

黃慶林指出，游盈隆做民調，說蔡政府做不好，卻被罵，民調是做民意，又不是幫蔡英文做民調，更不是要做民調害民進黨，何況不用害，民進黨自己就死了。

據香港媒體《中評網》報導，黃慶林不滿說，蔡英文執政時，都不用扁時代的人，包括游盈隆、蘇煥智、許添財等很多人，卻用一些老藍男。另外，民進黨內的派系也是亂七八糟，尤其是新潮流。像他選第4次黨部主委時，新潮流議員李建昌就說，北市內湖內港選區若提3席來保證現任議員，會支持他連任，遭黃慶林拒絕，認為要有良心，堅持提4席，也因為如此，北市議員高嘉瑜才會有今天，票數竄這麼高。

黃慶林還氣撲撲說，蔡英文第一次當選民進黨主席時，召集各縣市黨部主委，她第一個就說，「不能講陳水扁無罪」，黃慶林氣得馬上拍桌，質疑她懂不懂法律，因為法律是三審定讞，阿扁當時才收押而已，就說不能講扁無罪，「這個女人實在非常惡毒」，底下黨員則鼓掌喊：「水啦」！

(中時電子報)