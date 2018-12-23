結合藝術觀光「秀之藝術文化社」二館淡水漁人碼頭開幕

「秀之藝術文化社－秀233二館」進駐淡水漁會「魚藏文化館」，開幕典禮熱鬧非凡。 （高彥哲翻攝）

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自助畫室歡迎各年齡層到淡水來玩話畫，走進來馬上畫。 （高彥哲翻攝）
秀233自助畫室的成立希望帶動淡水藝文風氣更盛，並且結合在地觀光資源。（高彥哲翻攝）
秀233二館今天進駐淡水區漁會「魚藏文化館」開幕典禮。（高彥哲翻攝）

「秀之藝術文化社」首度跨界與淡水區漁會合作，於22日盛大開幕，在「魚藏文化館」邀請下與「亞洲插畫協會」合辦「FUN!插畫大魚樂-亞洲插畫年度大賞精選展」展覽，並邀請到文化部2017年金漫獎雙料得主知名漫畫家阮光民講課共畫，活潑且色彩艷麗的風貌，讓漁人碼頭的景色增添了多元的嶄新面孔。

秀之藝術文化社社長顏秀玲表示，成立自助畫室就是想激起大眾願意「試試看」的心態，藝術本身沒有既定的表現模式，畫畫、音樂、各式各樣的設計都是一種藝術行為的展現，「藝術就是生活，生活就是藝術」，很簡單便可信手拈來。

顏秀玲表示，尤其是到了風景優美、場地舒適、心曠神怡的漁人碼頭，會發現淡水確實是讓人自在畫畫的好地方。民眾到淡水除了來看河、觀山、搭船、走逛紅毛城之外，現在還可以攜老帶小到自助畫室，享受自己與家人畫畫的休閒樂趣。

文化社表示，為協助亞洲各國諸多圖像創作者走向國際舞臺的「亞洲插畫協會」，即日起至2019年2月28日，文化社也將帶來台灣首見的「FUN!插畫大魚樂-亞洲插畫年度大賞精選展」，知名創作者如日本醜萌教主「名畑俊孝(醜比頭)」、日本知名角色「初音未來」、知名設計師蕭青陽、國際人偶品牌設計師「Winson Ma」等，現場並有相關紀念品展售。

獲得2017年文化部第八屆金漫獎雙料得主的知名漫畫家阮光民，將以獲獎的《用九柑仔店》系列漫畫，做為講課重點，主題是「漫畫如何產出-從故事發想、分鏡、草稿到完稿」。之後由阮老師與學員們共畫同樂，現場並有畫室小老師從旁協助，與參觀民眾一同互動。

(中時 )

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