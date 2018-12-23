夏去冬又回 今起變天 高溫降6度 溼冷一周

2018年12月23日 06:24 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

昨(22日)是農曆廿四節中的冬至，但全台多處卻出現30、31度高溫，彷彿夏天；不過，隨著東北季風南下，今(23日)開始變天，高溫將下降6度；周三（26日）可能有大陸冷氣團南下，今天起將溼冷1周，冬天的感覺又回來了。

今天白天高溫下降6度(圖/中央氣象局)

未來一周天氣預測(圖/中央氣象局臉書)

今天北部及東北部的氣溫有下降趨勢，其中高溫的降幅比低溫顯著，北部及東北部整天濕涼，高溫僅２２至２４度，其他地區高溫降幅較小，約２６至２８度左右，但入夜後中部以北及東北部最低溫１６至１８度，其他地區１９至２０度。

伴隨華南雲系東移，迎風面的北部及宜花地區一早水氣就移入，整天持續有雨、有局部大雨發生的機率，中南部地區雲量增多，偶有斷斷續續下雨的可能，外出記得攜帶雨具備用。

氣象局發陸上強風特報，東北風增強，今天上午起臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有８至１０級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。另外，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請多加注意。

雲嘉南今天受風速偏強影響，局部地區午後可能出現揚塵現象達「紅色警示」；高屏空品區位在下風處，擴散條件較差，也為「紅色警示」等級；北部至東部地區有雨，空氣品質逐漸好轉，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級。

(中時電子報)