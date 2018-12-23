12月23日三大報頭版要聞

2018年12月23日 07:09 中時電子報 綜合報導

＠中國時報

關西機場事件導致大阪前辦事處長蘇啟誠9月14日自縊身亡。蘇啟誠明天百日，百日前夕，正好讓外界看一齣蹩腳荒謬劇上演。在日本，面對網友強烈指責，最後時刻仍戰戰兢兢，克盡職守；在台灣，為平息眾怒，昏庸外交部長官，不思檢討政治任命官員，將過錯全推蘇啟誠身上。假新聞，不過是讓執政者全身而退最好藉口，也因此，遺孀聲明、「不想再受辱」最後吶喊都可漠視。外交官之死，正是一生懸命，換來國家背叛。

國營事業史上首次！不滿董事長戴謙管理風格等問題，中油工會（台灣石油工會）將在明年1月中旬，藉六大區會員改選時「選舉綁公投」，由近1.6萬名工會會員，對戴行使「不信任投票」。投票結果將提交行政院、經濟部，由主管機關決定去留，這也是國營事業首次有員工對經營首長發動罷免公投。

上海國際問題研究院副院長嚴安林接受本報專訪時表示，台北市長柯文哲之所以可用「兩岸一家親」作為舉辦雙城論壇的基礎，主因在於柯無黨籍且是縣市首長，若要挑戰2020大位，勢必需「說得更多」。對此，柯文哲22日坦言，大陸對縣市首長的標準比較低，60分就及格，總統則需要80分，他自評目前在大陸出的考卷上，已能拿到及格的60分。

準高雄市長韓國瑜日前透露明年3月將邀請好萊塢巨星來高雄，22日傳出是演紅電影《魔鬼終結者》的阿諾史瓦辛格。韓團隊一度證實，但事後又封口，就怕見光死。韓國瑜也回應，「現在不方便證實，提早曝光不是件好事」。

＠旺報

中共中央財經委員會辦公室（下稱中財辦）副主任韓文秀22日表示，預計2018年大陸GDP總量將首度超越90兆（人民幣，下同）大關。這個數字不但意味著大陸過去一年間一口氣增加了近8兆的經濟規模，也顯示與美國GDP總量差距正在持續縮小。

繼2016年大陸中央經濟工作會議戰略性地以「房子是用來住的、不是用來炒的」重新定位了房地產市場之後，今年中央經濟工作會議再次強調堅持「房住不炒」這一定位。陸媒分析，這顯示官方抑制投資、投機性購房需求的調控思路還將延續，但是地方政府調控會擁有更大自主性，未來對於房地產政策仍有放鬆空間。

中國航太十一院自主研發建造的中國首座、國際最大口徑自由活塞驅動高能脈衝型風洞，於2018年12月進行了10馬赫風洞的氫氧燃燒推進試驗，成功實現了氫氧燃料超燃衝壓發動機在高超速條件下的自主燃燒。未來待此技術成熟後，除了可發展空天飛機外，用於飛彈上可實現在1小時內打擊全球目標。

江西省藝考聯考於近日舉行，其中戲劇影劇文學廣報電視編導專業，在開考不到1小時，答案便在網路流出，更有考生踢爆，開考前10分鐘考題已洩漏，引發軒然大波，對此江西省教育考試院也證實，初步確定為考場學生作弊，已鎖定相關當事人，並展開調查。

＠工商時報

台股昨（22）日獨家開市，成交量創近兩年新低，投資專家指出，短線注意美股修正壓力，外資、投信結帳動作，建議挑選法人操作正向，股價穩在季線之上強於大盤，兼具籌碼面、技術面優勢的個股為主，包括萬泰科、台灣高鐵、福懋等14檔多方認養趨勢明確，衝刺年底行情。

美股上周五再遭空頭血洗，不但那斯達克指數狂瀉將近200點，率先跌入熊市，那指、道瓊工業指數的單周跌幅各達8.4％、6.9％，創金融海嘯以來最慘紀錄。美股三大指數12月在風雨飄搖中度過，預料單月表現也將是金融海嘯以來最糟水準。

為國爭光！富邦金控22日公告，子公司富邦人壽已取得金管會核准，預計以5.75億歐元（約新台幣207億元），買下德國的Eurotower（歐元塔）全棟大樓，這棟大樓曾是歐洲中央銀行（ECB）前身、歐洲貨幣管理局創立時的總部，這也是國內壽險業首筆投資德國不動產。

房市量大、價高的風潮又回來了。2019年房市將出現挑戰史上總銷金額最高的超級大案─南港輪胎「世界明珠」，銷售規模高達800億元，可望一舉超越其他新案。

(中時電子報)