NBA》巴克利：湖人雙王合體已成定局

2018年12月23日 07:34 中時電子報 盧品青

一眉哥戴維斯(Anthony Davis)會不會去湖人和詹姆斯(LeBron James)聯手呢？名人堂球星巴克利(Charles Barkley)對此表示「悲觀」，他認為雙王合體是無可避免的，而且他很不想看到這種情況。

巴克利說：「這對聯盟來說是一件不幸的事，我不喜歡超級球隊，他們無法被擊敗，就像杜蘭特(Kevin Durant)加入勇士那樣。戴維斯加盟湖人，將會毀了鵜鶘以及聯盟的公平競爭。」

戴維斯把經紀人換成里奇保羅(Rich Paul)，也就是跟詹姆斯同一個經紀人，前役兩人交手之後還共進晚餐，引人非議。巴克利鐵口直斷，里奇保羅肯定能把戴維斯弄到湖人去，另一個球評傑倫羅斯(Jalen Rose)也抱持相同看法。

ESPN沃神曾說，鵜鶘必須以年薪4000萬美元的超級合約才能留住戴維斯，然而戴維斯公開表示金錢不是他第一考量。「我留下的事蹟比賺錢重要，我希望努力打球奪得總冠軍，成為優秀的球員，給青少年做榜樣。」

戴維斯2015-16球季被球隊提前報銷，與聯盟前三隊擦身，失去了「羅斯條款」(保護表現優秀的新人)的2400萬美元大紅包，他一句怨言都沒。後來戴維斯神勇無比，連續兩季入選聯盟第一隊，取得超級合約的資格。只是超級合約對於頂級球星的吸引力未必超過總冠軍，當時杜蘭特就是放棄了超級合約離開雷霆的。

(中時電子報)