馬英九新書指扁愛錢？ 扁一席話怒嗆 網傻眼

2018年12月23日 07:35 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

馬英九前總統日前出版新書《八年執政回憶錄》，內容形容前總統陳水扁「是一個看錢很重的人」，陳水扁對此提出嚴厲抗議，他說，自己當總統8年自動減半薪，選總統的兩次補助款全捐給民進黨，沒放在自己口袋，他憤怒表示，自己是「看錢最輕的人，因為錢是身外之物」，生不帶來、死不帶去，夠花就好。對此，網友譏諷，「阿扁最不愛錢，海珊最不愛打仗」。

陳水扁說，2000年他順利當選總統，但半年後「網路科技泡沫化」，台灣經濟跟著全球走下坡，全民生活不好過，他自動減薪一半，8年少領4千多萬，「合法的錢我都不要了，你說我看錢比較重，到底是根據什麼」？

阿扁更反酸馬當時說「633」沒達成要捐一半薪水，結果跳票，「誰看錢比較重，答案不是非常清楚嗎」？談到國務機要費，阿扁還強調自己是因公使用，但馬是因私使用，他生氣反問，「到底是誰比較愛錢？」。

對此，網友紛紛留言表示，「是是是，海珊最不愛打仗」「阿扁就不要嘴硬了啦..」、「你老婆跟女婿都那樣子..」、「陳幸妤：你們哪個沒拿過我爸的錢」、更有網友譏諷「怎每次遇到國務機要費案傳喚出庭就自動生病？」、「跟檢調說啊 在這邊吠什麼」、「手不抖就滾回土城啦」、「到底人的臉要多厚，才可以貪污被關還說他看錢最輕」。

但也有網友替阿扁聲援「馬英九愛錢愛到寧可信用破產人格破產也死不捐半薪！」、「貪皇腐帝馬英九最清廉最不愛錢」、「請還陳水扁一個清白！」。

(中時電子報)