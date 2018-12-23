馬英九新書指扁愛錢？ 扁一席話怒嗆 網傻眼

前總統馬英九、前總統陳水扁。(中時資料照/合成圖)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

馬英九前總統日前出版新書《八年執政回憶錄》，內容形容前總統陳水扁「是一個看錢很重的人」，陳水扁對此提出嚴厲抗議，他說，自己當總統8年自動減半薪，選總統的兩次補助款全捐給民進黨，沒放在自己口袋，他憤怒表示，自己是「看錢最輕的人，因為錢是身外之物」，生不帶來、死不帶去，夠花就好。對此，網友譏諷，「阿扁最不愛錢，海珊最不愛打仗」。

陳水扁說，2000年他順利當選總統，但半年後「網路科技泡沫化」，台灣經濟跟著全球走下坡，全民生活不好過，他自動減薪一半，8年少領4千多萬，「合法的錢我都不要了，你說我看錢比較重，到底是根據什麼」？

阿扁更反酸馬當時說「633」沒達成要捐一半薪水，結果跳票，「誰看錢比較重，答案不是非常清楚嗎」？談到國務機要費，阿扁還強調自己是因公使用，但馬是因私使用，他生氣反問，「到底是誰比較愛錢？」。

對此，網友紛紛留言表示，「是是是，海珊最不愛打仗」「阿扁就不要嘴硬了啦..」、「你老婆跟女婿都那樣子..」、「陳幸妤：你們哪個沒拿過我爸的錢」、更有網友譏諷「怎每次遇到國務機要費案傳喚出庭就自動生病？」、「跟檢調說啊 在這邊吠什麼」、「手不抖就滾回土城啦」、「到底人的臉要多厚，才可以貪污被關還說他看錢最輕」。

但也有網友替阿扁聲援「馬英九愛錢愛到寧可信用破產人格破產也死不捐半薪！」、「貪皇腐帝馬英九最清廉最不愛錢」、「請還陳水扁一個清白！」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

黨產會緊咬孤兒院 葉毓蘭悲憤：民進黨將被沖馬桶！
扁當年被收押小英吐這一句 深綠… 若因官員施壓讓蘇啟誠輕生 小英…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。