若因官員施壓讓蘇啟誠輕生 小英遭轟：元首還當得心安？

已故駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠。（圖／取自中國時報資料照）

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中時電子報
／綜合報導

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠因日本關西燕子颱風衍伸爭議自殺，蘇的遺孀日前發出聲明，指稱蘇自殺並非受到假新聞壓力，而是「不想受到羞辱」，以死明志。對此，國民黨發言人洪孟楷認為，蔡英文是最高層級的公務人員，持續選擇在此議題上沈默，「如果真的是官員施壓讓其選擇絕路卻沒追真相，蔡英文您當元首還當得心安嗎？」

蘇啟誠遺孀日前發表3點聲明書面，強調在法院對日本燕子颱風關西「假新聞」做出判決後，部分政治人物、媒體有不當批評和誤導，損害蘇啟誠名譽。聲明表示，蘇「絕無憂鬱症」；遺書「並未言及假新聞造成之壓力」，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志；外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

洪孟楷在臉書發文指出，蘇啟誠自9月14日離開至今將滿百日，透過家屬聲明了解壓垮他的最後一根稻草壓力來自上面要求，到底是什麼原因讓一位優秀的公務人員選擇輕生？蔡英文擔任我國元首，是最高層級的公務人員，持續選擇在此議題上沈默，「如果真的是官員施壓讓其選擇絕路卻沒追真相，蔡英文您當元首還當得心安嗎？」

過去幾個月來蔡政府以「假新聞」為由，把蘇故處長的辭世推給外界的討論及媒體輿論，然而據家屬透露，根本不是這麼一回事。洪直言，當政府都如此玩弄媒體輿論方向時，更讓人覺得其中有詐，難道一位寶貴生命的離開不值得追查真相嗎？

面對部屬辭世，駐日代表謝長廷卻選擇持續在臉書上與國內在野黨打筆戰，洪說追根究底，當初說「大阪辦事處有錯就該咎責」不正是謝本人嗎？真相還沒查清前不肯定是謝長廷害死了蘇啟誠，「但如果還持續耍嘴皮，這樣的嘴臉難道就能撇清責任？」

洪孟改認為，若蔡英文總統還悶不作聲，作為一個全國最高首長，在這件事情上面沒有態度，就是放任、就是放縱、也就是放水！他呼籲蔡別滿腦子只想鬥爭保連任，當一回公務員的靠山吧！

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(中時電子報)

文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書

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