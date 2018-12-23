黨產會緊咬孤兒院 葉毓蘭悲憤：民進黨將被沖馬桶

華興育幼院(左)、黨產會主委林峯正（右）。(圖/合成圖，中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

黨產會日前傳出將華興育幼院列為國民黨附隨組織，並針對該院一筆24億元的特種基金，視為優先追回項目。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭怒轟黨產會，1124顯然沒有「驚醒這群閹逆」，若民進黨繼續一意孤行，「黨產會、促轉會勢將帶著冥進黨被沖進歷史的馬桶中」。

回顧華興育幼院創院史，創院者蔣夫人宋美齡自掏腰包出第一筆錢，蔣夫人自1928年起在南京籌辦國民革命軍遺族學校，那時就有一筆經費，抗戰時在大後方設置保育院照顧孤兒，都是起初華興經費的來源。

華興育幼院近日遭黨產會認定為婦聯會隨附組織，是「國民黨附隨組織的附隨組織」，未來擬舉行聽證會，禁止華興育幼院處分財產，並將其最大一筆24億元特種基金收歸國有。華興育幼院董事長李菊花說，數個月前黨產會有發公文，要求華興交出財務預算經費狀況，華興交了近10年的。但最近黨產會又要求交出華興創院63年以來的所有會議紀錄！但所有紀錄社會局都有。

葉毓蘭今在臉書表示，1124滅東廠的沛然正氣，顯然「沒有驚醒這群閹逆」！若再不向民意屈服，繼續一意孤行，「黨產會、促轉會」勢將帶著民進黨被沖進「歷史的馬桶」。

對此，網友紛紛表示，「擺明就是秋後算帳，想納入黨庫」、「就讓牠們開啟自毀程序吧！」、「真的很可惡」、「閹逆」。

(中時電子報)

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