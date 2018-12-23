向新北借將 林姿妙祕書長、教育處長人選敲定

2018年12月23日 11:18 中時 李忠一 、 葉德正

再過2天就是新任縣市長就職，但國民黨宜蘭縣長當選人林姿妙小內閣保密到家，直到今天（23日）林姿妙公布祕書長、教育處長人選，祕書長是新北市政府工務局副局長林茂盛，教育處長敲定新北市政府體育處副處長王泓翔擔任。

朱立倫2020總統路布局全台，繼副手李四川將南下高雄輔佐高雄市長當選人韓國瑜，宜蘭縣長當選人林姿妙也向朱立倫借將新北市工務局副局長林茂盛擔任祕書長一職。林茂盛表示，擔任事務管到哪都是為國家服務，希望能發揮專長，也把在新北的經驗帶到宜蘭，協助林縣長縣務。

林茂盛有24年公務資歷，曾任北縣政府工務局水利課、土木課、建照課技士、新建工程課課長、工務局技正採購中心主任、秘書室副主任、採購處處長、行政院公共工程委員會科長、新北市採購處處長新建工程處長、養護工程處長。

林茂盛不僅多次獲選為模範公務人員，更在全國之先，推動路燈PFI政策（民間融資提案制度）採購模式，全面汰換全市22萬盞LED路燈，每年也減少約9.7萬噸二氧化碳排放量，等同種植約6400萬棵樹，並獲頒中國土木水利工程學會2017年「工程與環境美化獎」優等工程。

任內更在2014年到2017年連續四年榮獲內政部營建署「公共管線資料庫管理供應系統考評實施計畫」第一名，且2017年為全國唯一特優。

「受到邀請我也嚇一跳！」林茂盛說，他跟林姿妙縣長完全不認識，在上周「民間友人」向他提起這件事，他也相當驚訝，在與縣長面談後，覺得是個很好的歷練機會。

林茂盛說，第一時間他就向朱立倫市長報告，市長認為是讓他一展長才的機會，非常鼓勵他到宜蘭服務。

林茂盛說，雖然自己是工程出身，但林姿妙縣長希望他能過去協助包括營養午餐免費、宜蘭童玩節升級等政策，他會把新北經驗帶到宜蘭，全力協助。

林茂盛也解釋，因事務官身分需等25日林姿妙上任縣長後，行文新北市府商調，新北市府同意後，宜蘭派令才會下來，他會再與上任後的新北市長侯友宜報告，才能到宜蘭任職。

(中時 )