NBA》約基奇罵裁判遭逐 害西區龍頭作客慘敗

金塊前鋒約基奇(左)出手遭到快艇中鋒戈泰攔阻。(美聯社)

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中時電子報

這下子約基奇可說賠了夫人又折兵！身為本季年度MVP熱門人選之一的金塊前鋒約基奇，23日竟因怒罵裁判直接遭到驅逐出場，加上快艇3人得分破20，造成西區龍頭金塊111比132慘遭地主快艇羞辱結局，同時也無奈中止4連勝。

金塊目前得以爆冷搶佔西區龍頭位置，最大關鍵就是約基奇的破繭而出，沒想到23日來到洛杉磯踢館，他從比賽一開始就很不滿裁判尺度，甚至到了第3節，直接飆罵裁判執法不公，就連隊友與教練都拉不住，換來驅逐也屬應該。

就算提前遭到驅逐出場，約基奇仍拿全隊最高19分，穆雷也有18分，儘管無奈中止連勝氣勢，金塊目前仍以21勝10敗暫居西區第1，僅領先緊追在後的雷霆和勇士0.5場勝差，看來約基奇日後必須好好控制一下自己的壞脾氣了。

至於贏球的快艇，則靠托必亞斯哈里斯、賈林納利兩名先發主力各有21分，哈瑞爾也替補貢獻20分、10籃板，才有辦法在主場狂掃金塊出局，快艇目前19勝13敗，跟金塊之間還有2.5場勝差，想要追上還需多贏幾場才行。

(中時電子報)

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