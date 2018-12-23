9旬老榮民連娶3嬌妻 娶到最後孤老終身

9旬老榮民連娶3嬌妻，都以離婚收場。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

台北一名高齡90多歲涂姓老榮民10多年來連娶3名大陸籍女子，3段婚姻都以離婚收場，不僅如此，老翁還遭第三任妻子告涉嫌重婚及利用詐術結婚，台北地檢署考量涂翁年事已高無再犯之虞，日前將他不起訴。

90歲涂姓老榮民2007年透過友人介紹，認識甘肅省董姓女子，2人在甘肅省人民政府廳登記結婚，但董女沒有隨著涂翁回台，涂翁打離婚官司，直到2012年9月才獲判勝訴。

與第一任妻子董女還在婚姻關係存續中，涂翁2009年又與湖北武漢黃姓女子登記結婚，黃女依然沒有跟隨涂翁來台，涂翁再度提出離婚訴訟，2011年12月法院判准離婚。

歷經2次失敗婚姻的老翁，在友人的勸說下，2012年7月與江西省李姓女子結婚，這次李女跟隨涂翁來台居住，但李女來台1年就稱病返回大陸，從此失聯，心寒的涂翁第3度提出離婚訴訟，法官2015年8月判涂勝訴。

然而老翁精彩的結婚史還沒落幕，李女返回台灣發現自己被休掉，提起確認婚姻存在之訴，老翁出庭時斬釘截鐵地自爆與李女結婚時，與第一任妻子董女婚姻關係存續，法官判李女敗訴。李女不甘心，反咬涂翁涉犯重婚罪，還涉嫌利用詐術結婚，向台北地檢署提出告訴。

據蘋果日報報導，檢察官調查後認為事證明確，但考量涂翁已高齡90多歲，且與李女願意原諒他，涂翁應無再犯之虞，依職權將涂翁不起訴。

(中時電子報)

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