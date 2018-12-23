脂肪肝致癌機率高2倍 專家：每天吃一塊它降風險

脂肪肝讓致癌機率高2倍！博士：每天吃一塊豆腐能降20%三酸甘油脂與脂肪濃度。(圖/達志)

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中時電子報

現代人喝酒、過胖、三高的情形越來越嚴重，台灣有近50%的人口罹患脂肪肝，且症狀不明顯，都要等到健檢時肝指數異常才開始注意，嚴重恐變成脂肪肝炎，提高糖尿病、肝硬化、肝癌風險。醫學博士角田圭雄表示，脂肪肝還會使罹患腸癌、乳癌機率大增2倍，可以藉由多吃豆腐，幫助燃燒肝臟中的三酸甘油酯，降低脂肪肝風險。

日本愛知醫科大學醫院副教授、醫學博士角田圭雄說道，肝臟累積超過5％脂肪，造成肝臟變白、不平的狀態，稱為脂肪肝，間接提高罹患其他癌症的風險。像是有研究指出，大約有20％的脂肪肝患者，會在10年內罹患糖尿病；心肌梗塞、腦梗塞的發病機率是一般人的2倍；男性罹患大腸癌、女性罹患乳癌的機率也提高到約2倍左右。

角田圭雄分析，大豆製品如：豆腐、豆漿、味噌、納豆，能有效預防脂肪肝的堆積， 因為大豆的蛋白質能活化肝臟、分泌荷爾蒙FGF21，燃燒多餘的三酸甘油酯，也可以改善血糖、膽固醇數值。美國伊利諾大學研究發現，食用17周豆類蛋白質的小白鼠，脂肪濃度、三酸甘油脂都下降了20％。

角田圭雄建議，每天吃約100公克的大豆，是改善脂肪肝最理想的分量。大豆含量最多的食物依序為豆腐、納豆、200ml豆漿、炸豆皮、味噌湯，大概一天吃1塊的豆腐(含80g大豆)，身體所需的大豆量就足夠了。

(中時電子報)

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