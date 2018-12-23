NBA》毫不避嫌！詹皇跟一眉哥賽後共進晚餐

詹姆斯22日賽後找安東尼戴維斯吃飯的意圖相當明顯。(美聯社)

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中時電子報

「小皇帝」詹姆斯完全不管外界怎麼批評了！儘管湖人22日才以112比104擊退鵜鶘，詹姆斯竟然賽後毫不避嫌跟「一眉哥」安東尼戴維斯共進晚餐，被外界視為拉攏一眉哥明年夏天跳槽湖人的明顯徵兆，聯盟官方真的打算不管嗎？

詹姆斯先前公開希望能跟安東尼戴維斯同隊打球，早已引發外界違規引誘球星跳槽爭議，沒想到他毫不在意，仍在22日賽後大方邀請一眉哥共進晚餐，就算可能只是單純的飯局，詹皇這種行為仍給外界強力拉攏印象，簡直是毫不掩飾。

更誇張的是，安東尼戴維斯也透過社群媒體展現跟湖人球員的好交情，因為庫茲馬在IG貼出他在一眉哥面前扣籃照片，隨即吸引英格拉姆與詹姆斯留言嘲諷，一眉哥更跳出來留言，「我當時沒跳起來！」如此親密互動更加引發遐想。

畢竟安東尼戴維斯目前跟詹姆斯同屬經紀人瑞奇保羅門下，兩人明年夏天聯手謠傳自然越傳越像真的，儘管鵜鶘可在明年夏天跟一眉哥提出5年2.39億美元的頂薪續約，但一眉哥有權拒絕，然後選擇2020年夏天跳脫合約恢復自由身。

或許詹姆斯近日這些明顯招募安東尼戴維斯動作，就在逼迫鵜鶘明年夏天把一眉哥擺上交易檯面，畢竟一眉哥早晚走人，還不如利用他的剩餘價值，跟其他球隊換來未來重建資本，也讓明年夏天「雙王」合體傳言成真機會越來越大。

(中時電子報)

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