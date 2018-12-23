一件事就看清！他轟民進黨丟臉丟到家

2018年12月23日 09:23 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨黨主席候選人游盈隆稍早在臉書比較2014、2018兩次九合一選舉，國民兩黨在內閣總辭的處理方式。他說國民黨2014年用十天的時間完成內閣總辭，但2018年九合一選舉已過29天，除了三位閣員走人，賴清德雖第一時間請辭，但被留任迄今，內閣並未總辭，「民進黨硬是被國民黨比下去，可以說丟臉丟到家了」。

民進黨九合一大選慘敗，內閣明年1月總辭傳聞不斷，行政院長賴清德這個月7日舉行「說明選後檢討結果」記者會表示，「時間一到，我會堅定離開」，負起政治責任，不讓檢討淪為空言，不過在此之前，仍會率內閣團隊全力以赴。

對此，游盈隆指出，雖然民進黨這次地方選舉大敗，是選民跟蔡政府過去兩年半的施政算總帳，賴清德只當了一年三個月行政院長，帳不能全算在他身上，真正該負責的是蔡英文總統和前行政院長林全。賴清德是現任行政院長，游提及英國首相邱吉爾曾說過「酒店打烊，我就走人」，那是何等的瀟灑，「如果酒店打烊，還賴著不走，就是奧客」。

不過游也認為，賴清德從去年九月上任以來，表現可圈可點，也因此成為民進黨最孚眾望的政治人物，即便在這次民進黨遭遇民意海嘯的教訓而受傷慘重，賴清德仍擁有一定高度的聲望，是2020可能的總統人選之一。但游直言，歹戲拖棚、拖泥帶水的內閣總辭，讓人們感覺賴瞻前顧後，沒有擔當，也勢必讓他減弱中的道德光環迅速減弱。

游盈隆在最後也質疑賴清德遲遲不走，究竟是賴清德的問題，還是蔡英文總統的問題，還是兩者都是？

(中時電子報)