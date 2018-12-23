20年最慘澹! 墾丁旅遊人次再狂跌77萬 商家盼韓流救援

2018年12月23日 09:31 中時電子報 陳煌祥

屏東墾丁大街商圈過去曾有「金雞母」之稱，但近二年在「坑殺」消費者爭議事件和遊客數大幅衰退衝擊下，全盛時期滿街的攤商榮景不在，攤商陸續撤攤，相較去年旅客人數再跌70多萬人，是20年來最慘澹，旅宿業者及商家期盼「韓流效應」帶來陸客能溢流墾丁。網友表示，「墾丁應該要找潘縣長吧」、「墾丁大街的問題就是自己在地人搞出來的，能夠怪誰」。

根據墾管處官網公布的統計資料，103年遊客人次創下837萬的最高紀錄，之後逐年下降，去年跌到幾乎腰斬的437萬，今年遊客人次到上月底止324萬，估計全年約360萬，與去年相比再少77萬，甚至比政府開放陸客來台旅遊時還低。

有水果攤商表示，暑假人潮掉了大半，全盛時期的400多家路邊攤商已跑了大半，過去常營業到半夜1、2點，現在晚上9時後就準備收攤。墾丁民宿業者說，5、6年前遊客數倍增，旅宿店爭相開業，當遊客數大跌時供過於求，就嚐到苦果，今年10家虧9家，堪稱近20年來最慘澹的一年。墾丁里長張昌益表示，「這和一例一休、年金改革政策兩岸緊繃關係當然有關！」。

墾丁大街商的整體消費環境已朝正向改善中，但人要進來，才能走出谷底；墾丁商家莫不期盼「韓流」帶來陸客登台效應溢流墾丁，政治零分，拚經濟一百分。

網友留言表示，「墾丁請找潘縣長」、「原因在那裏，自己不明白嗎？自作孽不可活」、「在墾丁三天兩夜的錢，我寧願去沖繩、韓國、泰國或貼一點錢去長灘島爽五天，自己好好反省我們花那些錢去墾丁幹嘛？品質差那麼多」、「墾丁盤子大街，不如不去」，更有網友直接表示，「太貴了啦～有外國朋友也不會推薦他呀！」、「大陸人有這麼笨嗎？不期待改善，還在期待陸客，墾丁真的沒救了，我要是再去墾丁應該只會去便利商店買東西吧」、「那個很貴的滷味收了沒？」

(中時電子報)