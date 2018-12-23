北京地鐵新機場線全線車站封頂 明年9月試營運

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旺報
孫曜樟

北京地鐵新機場線全線車站已在12月21日完成封頂，預計2019年9月與北京大興國際機場同步開通試營運。

北京新機場線一期工程全長41.36公里，途經豐台、大興兩區，自北向南依次設草橋站、磁各莊站和新機場北航站樓站，全線車站均可實現換乘。其中，草橋站與已經營運的10號線及在建的19號線實現換乘。磁各莊站未來可與規劃中的北京市郊鐵路S6線實現換乘。新機場北航站樓站將與規劃中的R4線、京雄城際等實現換乘。

中鐵二十三局集團新機場線草橋站施工專案負責人肖毅表示，草橋站是19號線和新機場線的合建車站，總共建築面積是66000平方公尺，是目前北京市地鐵車站中最大的車站之一，建成以後地面上是有60000平方公尺的城市公園。新機場線設計最高時速160公里，將採用目前世界最高等級的全自動駕駛系統，車輛從檢修、清洗、營運都可以實現全自動。

同時，新機場線還首次使用不同于普通地鐵的標準，未來將以「7+1」車廂編組形式進行營運，載客車7節，剩下的1節為行李車，預留實現城市航站樓和行李托運功能。也就是說，未來，乘客在市區內乘坐新機場線，在進入車站、乘車前往新機場之前，即可辦理值機和行李托運。2019年9月新機場線通車後，北京中心城區至北京大興國際機場僅需30分鐘。

(旺報 )

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