正妹議員秀「豬頭照」 網驚呼：好可愛 ！

2018年12月23日 09:47 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

民進黨籍台北市議員高嘉瑜。(圖/取自高嘉瑜臉書)

2018九合一選舉後，後天(25日)新科議員將正式上班，民進黨台北市議員高嘉瑜除謝票一周外，也將繼續監督柯市府市政，但她今日卻被一件事苦惱，那就是春聯照挑選，她放出幾張春節照挑選，網友紛紛給她建議，並稱讚她，「轉眼珠那張真可愛」、「每一張都好可愛」。

民進黨籍台北市議員高嘉瑜。(圖/取自高嘉瑜臉書)

高嘉瑜今在臉書PO出4張照片，有手抱豬頭套卡通玩偶Hello Kitty抱枕的，也有「轉眼珠」護眼睛的，還有一張無辜大眼嘟嘴照，更讓人引發聯想的是一張舉手抓頭照，每張照片都有不同POSE和風格，並詢問網友，「大家喜歡哪張照片放春聯？」。

不難看出，高嘉瑜雖然30多歲，但「照片」中臉蛋卻絲毫沒有歲月痕跡，讓許多輕熟女好生羨慕。

對此，網友紛紛在她臉書表示，「是拿豬頭的那一張」、「一年有12個月怎麼可以只有四張照片」、「轉眼珠那張真可愛」、「每一張都好美，不過感覺第一張比較適合放春聯」、「都想要」、「還有鬥雞眼呀！都超可愛的」、「拿抱枕這張」、「抓頭是學柯P嗎？」。

更有網友興奮表示，「我全都要」、「全要了喔」、「4張都做1份」。

(中時電子報)