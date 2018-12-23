九死一生！渡假卻遇死亡海嘯 他驚呼：願是最後一次

2018年12月23日 09:58 中時電子報 吳映璠

印尼巽他海峽（Sunda Strait）附近海灘22日晚間遭遇海嘯襲擊，至今造成20人死亡、165人受傷，一名挪威外交官正巧在附近海灘度假，親眼目睹海嘯襲來過程，驚呼是此生第一次遇上海嘯，但也希望是最後一次！

印尼巽他海峽附近海灘周六晚間遭遇海嘯侵襲，據華盛頓郵報報導，挪威一位駐雅加達外交官安德森（Øystein Lund Andersen）正巧與家人在海灘度假，親眼目睹海嘯襲來，在臉書上揭露九死一生過程。

At least 20 killed, 165 wounded after tsunami hits Indonesia https://t.co/qHuHrxU0e9 pic.twitter.com/iHawbf6Q8M — Sortiwa (@Sortiwa) 2018年12月23日

安德森表示他當時正在沙灘上拍攝喀拉喀托（Krakatoa）火山噴發的美麗畫面，不料不久後就看到大浪向他衝來，他說海浪淹沒整座沙灘，甚至淹進15-20公尺內陸，他直奔回飯店，不過第二次海嘯威力更大，直接淹進飯店林立的區域，他趕緊帶著妻小逃命，所幸全家人都安然無恙。

安德森表示這是他此生第一次遇到海嘯，但九死一生瞬間也讓他驚呼：「希望是此生最後一次。」

喀拉喀托（Krakatoa）火山近期頻繁噴發，據英國廣播公司（BBC）報導，外傳可能是火山噴發造成海底的山體滑坡（underwater landslide），因而導致海嘯。

印尼政府國家災害應變總署（BNPB）隨後發布聲明，指出海嘯造成至少20人死亡、2人失蹤，而受難者多半集中在班迪格蘭縣（Pandeglang Regency）、南楠榜（South Lampung）及西冷（Serang）。

(中時電子報)