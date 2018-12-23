步行體驗離島文化 高中生記錄台灣

2018年12月23日 11:13 中時 林志成

高中生沒辦法影響世界嗎？彰化高中林宗洧等6個學生組成團隊，以「自然人文的鄉土情旅-蘭嶼與綠島」為企畫名稱參與「青年體驗學習扎根計畫」，他們從台灣出發到離島，8天的探索體驗，交織出一段屬於他們與台灣、蘭嶼及綠島的回憶，獲得青年署頒發成果競賽優勝獎。

教育部青年署今年首度推動「青年體驗學習扎根計畫」，鼓勵高中職學生組成團隊，自主規劃與實踐企劃，探訪台灣各地，除了探索自我價值，並培養團隊合作、文化關懷、社會參與等素養。今年共56組團隊、225名青年於6月到8月期間實踐夢想藍圖。

彰化高中的團隊在籌備期間，分頭採集對離島的印象及資料，放學後就留在教室一起討論探訪的目的與行程規劃，抵達台東二魚青年旅館當晚，雀躍地討論分工。

為什麼要以「徒步」來執行此計畫？他們表示，因為想要更靠近這塊土地、跟海洋文化產生連結，環島途中沿途都能看見海，海乘載了達悟族人的記憶。如果不是徒步，根本無法發現蘭嶼核廢場外的許多垃圾，無法巧遇隱藏景點，也不會見到達悟族地下屋文化。

團員陳泊璋說他印象最深刻的事情，是正中午爬大天池，未料有段路泥濘不堪，還遇到攀繩古河道，疲累到連說話的力氣都沒有，但當大天池湛藍的身影出現，難以言喻的感動讓大夥歡呼!他們坐在池塘中央的樹木枝幹上，享受陽光從正上方曝曬，除了池水外，身上更多是汗水。

隊長林宗洧分享他深刻的體驗，他說蘭嶼是一個寧靜的地方，讓他好好停下來聽聽自己內心的聲音，這次參與扎根計畫，最大的收穫是了解自己的不足，將持續專精社會人文知識、更貼近土地，期待未來成為社會學者。

團隊以「蘭島與夕」刊物作為此行重要的發現與反思(電子書網址https://goo.gl/jYhr8i)，以「只有大海知道」電影分析蘭嶼的教養現狀、訪問朗島國小與蘭嶼高中教育環境、以民宿經營角度看當地觀光業、分析監獄與綠島產業的關係等內容，留下對蘭嶼、綠島的記憶與想像。

(中時 )