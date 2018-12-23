步行體驗離島文化 高中生記錄台灣

彰化高中學生執行「自然人文的鄉土情旅-蘭嶼與綠島」計畫，他們在台東二魚青年旅館討論分工。（教育部提供）

友善列印
中時

高中生沒辦法影響世界嗎？彰化高中林宗洧等6個學生組成團隊，以「自然人文的鄉土情旅-蘭嶼與綠島」為企畫名稱參與「青年體驗學習扎根計畫」，他們從台灣出發到離島，8天的探索體驗，交織出一段屬於他們與台灣、蘭嶼及綠島的回憶，獲得青年署頒發成果競賽優勝獎。

教育部青年署今年首度推動「青年體驗學習扎根計畫」，鼓勵高中職學生組成團隊，自主規劃與實踐企劃，探訪台灣各地，除了探索自我價值，並培養團隊合作、文化關懷、社會參與等素養。今年共56組團隊、225名青年於6月到8月期間實踐夢想藍圖。

彰化高中的團隊在籌備期間，分頭採集對離島的印象及資料，放學後就留在教室一起討論探訪的目的與行程規劃，抵達台東二魚青年旅館當晚，雀躍地討論分工。

為什麼要以「徒步」來執行此計畫？他們表示，因為想要更靠近這塊土地、跟海洋文化產生連結，環島途中沿途都能看見海，海乘載了達悟族人的記憶。如果不是徒步，根本無法發現蘭嶼核廢場外的許多垃圾，無法巧遇隱藏景點，也不會見到達悟族地下屋文化。

團員陳泊璋說他印象最深刻的事情，是正中午爬大天池，未料有段路泥濘不堪，還遇到攀繩古河道，疲累到連說話的力氣都沒有，但當大天池湛藍的身影出現，難以言喻的感動讓大夥歡呼!他們坐在池塘中央的樹木枝幹上，享受陽光從正上方曝曬，除了池水外，身上更多是汗水。

隊長林宗洧分享他深刻的體驗，他說蘭嶼是一個寧靜的地方，讓他好好停下來聽聽自己內心的聲音，這次參與扎根計畫，最大的收穫是了解自己的不足，將持續專精社會人文知識、更貼近土地，期待未來成為社會學者。

團隊以「蘭島與夕」刊物作為此行重要的發現與反思(電子書網址https://goo.gl/jYhr8i)，以「只有大海知道」電影分析蘭嶼的教養現狀、訪問朗島國小與蘭嶼高中教育環境、以民宿經營角度看當地觀光業、分析監獄與綠島產業的關係等內容，留下對蘭嶼、綠島的記憶與想像。

(中時 )

北京地鐵新機場線全線車站封頂 … 40年鼻子過敏完治 韓國瑜自曝全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。