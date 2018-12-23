韓國瑜不認同「兩岸一家親」被標籤化 柯P：典型媒體挑撥

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中時

台北市長柯文哲近日表示，在台灣，九二共識、兩岸一家親都被標籤化，但準高雄市長韓國瑜昨天卻說，他不認同這樣的意見，因為若是把這兩個論述定位在標籤化，那就只是嘴巴上滑過去而已，沒辦法從心裡面真正認知，要真正認知、實際推動，才會達到兩岸交流。不過，針對韓國瑜與他持不同意見，柯今早受訪時卻說，這是典型媒體挑撥。

柯文哲表示，這是典型的媒體挑撥，這沒有什麼，事實上，台灣標籤政治太明顯了，不管是九二共識還是兩岸一家親，你只要講一個，有人贊成另一方就反對，所以能不能在社會上，透過協調機制，講出一個大家比較、不敢說接受，至少忍受的說法。

柯文哲舉例，就像這次公投結果出來，難道49％的人完全聽50％的人？重點不是投票，是投票前的討論，意思就是說，慢慢我們要注重的是內容而不是標籤，不管九二共識或兩岸一家親，講哪個就有人贊成、反對，都不知道贊成或反對什麼，那九二共識內容是什麼？

媒體追問，韓國瑜說要發自內心認同，那柯文哲認同嗎？柯說，這就是問題，有人認同，有人不認同，所以才要坐下來，找出大家可以接受的方法；他重申，應該增加善意、降低衝突，所以這次雙城論壇就定調，主要是文化、企業交流，賺錢爭議最少，如果大家還阻礙、各懷鬼胎，那就不要玩了。

(中時 )

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