40年鼻子過敏完治 韓國瑜自曝全靠「意志力」

準高雄市長韓國瑜年過60歲，仍身體強健，原來他有一套獨到的養身法。（資料照片 林宏聰攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
韓國瑜鼻子過敏40年，自曝用「意志力」治好。(中天新聞提供)

準高雄市長韓國瑜年過60歲，打起選戰仍活力十足，原來他有一套獨到的養身法，他日前受訪提到自己，3、40年的鼻子過敏不藥而癒，靠的就是意志力，到底怎麼一回事？中醫認為，鼻子有通鼻穴，可靠氣的導引，改善鼻子過敏；西醫則認為韓國瑜的睡眠呼吸療法，環境保持通風和溫熱潮濕。

韓國瑜表示，以前一大早起來就打噴涕，用掉大半包衛生紙，但他不吃任何藥就能治好，靠的就是意志力。他雙手在面前比畫氣流方向，每天晚上用意志力顧鼻子，竟然能將鼻子過治療好。

韓國瑜解釋這套獨特養生法，睡覺時用意志力將鼻子罩起來，感覺意志力像棉布一樣裹起來，熱能一過去，陰暗面推掉，鼻子就好了。他3、40年的鼻子過敏就這樣不藥而癒。

中醫師吳明珠表示，韓國瑜所提的就是呼吸療法，其實就是一個氣的上升，鼻子有鼻通穴可將氣引導到頭部，把氣往上，然後慢慢呼出，就是利用我們的呼吸。

吳明珠說，韓國瑜白天打選戰，身上衣服濕了又乾乾了又濕，難免系統虛弱，但透過每天慢慢呼氣吐氣，就能強化免疫系統，改善鼻子過敏。不過她強調，休每晚11點到1點前的息時間還是很重要。

西醫則認為，睡眠呼吸療法要關注睡眠環境的狀態。耳鼻喉科醫師蔡易錚指出，臥室溫度很重要， 第一注重通風，第二是稍微保持溫熱潮濕。

韓國瑜年過60，還可保持身體強健，每天忙跑行程，還能抽空深夜直播當網紅，靠的就是獨到養生法。韓國瑜的神奇意志力，看來不僅能實踐個人理想，還可用來強健身體，治療鼻子過敏。

(中時電子報)

步行體驗離島文化 高中生記錄台… 喉嚨有痰時是吞是吐？答案與你想…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。