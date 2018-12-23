40年鼻子過敏完治 韓國瑜自曝全靠「意志力」

2018年12月23日 10:35 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜鼻子過敏40年，自曝用「意志力」治好。(中天新聞提供)

準高雄市長韓國瑜年過60歲，打起選戰仍活力十足，原來他有一套獨到的養身法，他日前受訪提到自己，3、40年的鼻子過敏不藥而癒，靠的就是意志力，到底怎麼一回事？中醫認為，鼻子有通鼻穴，可靠氣的導引，改善鼻子過敏；西醫則認為韓國瑜的睡眠呼吸療法，環境保持通風和溫熱潮濕。

韓國瑜表示，以前一大早起來就打噴涕，用掉大半包衛生紙，但他不吃任何藥就能治好，靠的就是意志力。他雙手在面前比畫氣流方向，每天晚上用意志力顧鼻子，竟然能將鼻子過治療好。

韓國瑜解釋這套獨特養生法，睡覺時用意志力將鼻子罩起來，感覺意志力像棉布一樣裹起來，熱能一過去，陰暗面推掉，鼻子就好了。他3、40年的鼻子過敏就這樣不藥而癒。

中醫師吳明珠表示，韓國瑜所提的就是呼吸療法，其實就是一個氣的上升，鼻子有鼻通穴可將氣引導到頭部，把氣往上，然後慢慢呼出，就是利用我們的呼吸。

吳明珠說，韓國瑜白天打選戰，身上衣服濕了又乾乾了又濕，難免系統虛弱，但透過每天慢慢呼氣吐氣，就能強化免疫系統，改善鼻子過敏。不過她強調，休每晚11點到1點前的息時間還是很重要。

西醫則認為，睡眠呼吸療法要關注睡眠環境的狀態。耳鼻喉科醫師蔡易錚指出，臥室溫度很重要， 第一注重通風，第二是稍微保持溫熱潮濕。

韓國瑜年過60，還可保持身體強健，每天忙跑行程，還能抽空深夜直播當網紅，靠的就是獨到養生法。韓國瑜的神奇意志力，看來不僅能實踐個人理想，還可用來強健身體，治療鼻子過敏。

(中時電子報)