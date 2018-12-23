喉嚨有痰時是吞是吐？答案與你想的不一樣

「刻意用力」咳痰，反而會讓喉嚨受傷。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

冬季氣溫變化大，容易引起感冒咳嗽，當喉嚨有痰時，是要咳出還是吞下，哪一種比較好？專家表示，「事實上無論把痰咳出來或吞下去，都能達到把痰排出肺部的效果，因此不用刻意用力咳痰，這樣反而會讓喉嚨受傷。」

咳嗽其實是一種身體的自我保護機制，當喉嚨、氣管有發炎或是接觸到外來髒空氣，受到刺激時，身體透過強力呼吸反射動作，清除呼吸道的分泌物和異物，保持呼吸道暢通及維持肺臟功能；而分泌物俗稱「痰」，當有髒空氣或細菌進入肺臟，人體對抗的方式就是變成痰。

根據《ETtoday 新聞雲》報導，專家表示，一般人擔心細菌殘留於口腔或呼吸道，會把痰咳出來，但有些人喉嚨卡痰卻礙於咳不出來，只好把痰吞下去，雖然感覺不太舒服，事實上無論把痰咳出來或吞下去，都能達到把痰排出肺部的效果，因此不用「刻意用力」咳痰，這樣反而會讓喉嚨受傷。

引起咳嗽的原因很多，一般感冒造成的急性咳嗽通常1至2週就會好轉，若連續咳超過3週以上就是慢性咳嗽，像是氣喘、慢性阻塞性肺病、肺炎、肺結核、肺癌等都有可能，因此長期持續的慢性咳嗽建議安排檢查，診斷是否可能為嚴重疾病，以免錯過治療最佳時機。

另有中醫師表示，痰含有細菌，能吐的話最好還是把它吐出來，但許多人不懂得如何咳痰，而傷及喉嚨和氣管，所以正確的咳痰方式，是要深呼吸，呼吸直至丹田即是小腹漲起，把雙手交叉放在小腹上，然後在橫膈膜的腹腔做一個壓力，一下子把痰咳出來。

(中時電子報)

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