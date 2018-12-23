北市府小內閣又傳內鬥 林洲民曝「趙友友」想換掉他

2018年12月23日 10:54 中時 張潼

昨晚傳出台北市長柯文哲將換掉都發局長林洲民，接替人選也已找好，就是台中市祕書長黃景茂。面對這項人事傳聞，林洲民23日凌晨PO臉書嗆說，過去2個星期，他親眼看見、親耳聽到有人說，把他移開，大巨蛋審查比較容易通過，「趙友友友友們，請適可而止！」言下之意，是有心人士對媒體放話、想把他換掉，以便讓大巨蛋都審能夠順利通過，進而續建。

文中，林洲民以「趙友友」暗指與遠雄集團趙藤雄交好的人士，而他也認為該人士對外放話，盼把他換掉，以便讓大巨蛋都審能順利通過。據了解，林洲民今下午將和柯文哲會談，這場會談應會決定其去留。

無獨有偶的是，網路媒體《放言》今也在臉書貼出數張林洲民Line截圖，直指從12月17日起，北市副市長鄧家基、祕書長張哲揚、市長室主任李文宗就輪番約談，希望逼退他，主要原因就是若他繼續擔任都發局長，大巨蛋就不會過關

林洲民在Line中表示，「這2天，李文宗持續運作，要我離開市府…我會持續抗衡」、「跟李文宗、祕書長談完70分鐘，他們明示暗示要他離開，原因是公宅跳票、大巨蛋審查找遠雄麻煩，『我裝傻，直說，我會持續做好』」。還說，蔡壁如、李文宗都是十足的「趙友友」，也連帶影響了柯P的判斷，自己今天堅持公共安全，就是柯4年來的堅持，我持續相信，對遠雄放水，就是柯P政治生命結束的開始日。

林洲民凌晨在臉書的PO文也直接挑明：「趙友友友友們，請適可而止！我，林洲民，在過去兩個星期，親眼看見，親耳聽到：「把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過！」。趙友友友友們，你們錯了，我留下，大巨蛋審查通過，是台北人的福氣，是台灣人的福氣！有心人士，請不要策動趙友友友友們把我趕走；我們，明明都是台北人及台灣人的朋友，不是嗎！我，林洲民，愛台北，愛台灣，應該，和所有的YO-YO們，完全一致。我，此刻發這篇FB，是對台灣的放話新聞風格最嚴重的抗議，以上！」

對此，市府發言人劉奕霆表示，人事部分都還在徵詢中，至於外界訊息則在查證中，尚無法回應。

(中時 )