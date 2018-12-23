韓國瑜一番話...讓他領悟國民黨應從民進黨學到的5大教訓

2018年12月23日 11:00 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

身兼國民黨高雄市黨部主委的準高雄市長當選人韓國瑜日前召開黨部會議，並表示這次選舉最重要的聲音是人民「希望過好日子」，國民黨要努力拿出好政績，否則「一樣很快被淘汰！」對此，前國民黨立委孫大千也點出國民黨應該從民進黨身上學到的五個教訓。

韓國瑜日前表示，他希望未來政治0分、經濟100分，接任市長後將辭掉市黨部主委職，全心拚高雄市政。他也提及今年選舉最重要的聲音是人民希望過好日子，「這聲音壓倒一切，壓倒意識型態和政黨對抗，也壓倒幾十年的悲情」。至於日前民進黨代理主席林右昌說「台灣人民不欠民進黨了！」韓說這句話代表民進黨也了解過去那套不行，民進黨也在反省、進步，現在哪個政黨可讓老百姓過好日子，就能得到政權與人民愛護。韓說，國民黨再不努力、趁機會改變自己、追求更棒的執政績效，一樣很快被淘汰。

對此，孫大千在臉書發文指出，國民黨應該從民進黨身上學到的五個教訓，包括一、2016年不是民進黨的勝利，所以，2018年當然也不是國民黨的勝利。二、台灣人民沒有在2016年支持「台灣獨立」，同樣的，不要在2018年天真地把「九二共識」當成了主流民意。唯有進一步拿出兩岸共存雙贏的實質成果，讓庶民百姓分享到兩岸交流的紅利，才能真正得到新興中間選民對「九二共識」的認同。三、民進黨因為2016年的大勝而為所欲為，最後落得慘敗收場。國民黨也千萬別因2018年佳績而得意忘形，否則2020年將輪到國民黨被人民教訓淘汰。

第四點則是台灣人民不支持民進黨報復追殺式的清算黨產，並不代表他們容許國民黨可以死抱著黨產，不做處理。五、民進黨在2016年勝選之後，停止了轉型改革。所以國民黨請不要在2018年之後因為自我感覺過度良好，而忘記了謙卑自省，力求突破。

網友也紛紛回應表示「選民進化了。內心無藍綠，只要公平與正義！講幹話只做秀的民代 侯選人 政務官都會被淘汰」、「講的好，高雄選民沒有說要支持92共識，是要韓經濟100分政治0分」、「說中了中間選民的心聲」、「為何黨中央沒有委員的見解呢？大老們真的該好好檢討」。

(中時電子報)