台灣要成雙語國家 偏鄉國中小英語老師到海外進修

2018年12月23日 11:14 中時 林志成

教育部致力推行雙語教育，過去每年選送約20名偏遠地區國中小英語教師於暑假期間赴美國西雅圖西華盛頓大學進行為期5周的英語教學進修課程，他們返國後，將所學應用於課堂教學。配合「2030雙語國家」政策，教育部表示，未來將擴大辦理選送國民中小學英語教師暑期赴海外進修。

教育部國教署今天在台師大辦理偏遠國中小教師海外進修計畫成果發表會，邀請今年19位赴美國西雅圖進修之教師，以座談會方式呈現海外進修心得及落實於課堂的教學經驗，且特別邀請西華盛頓大學的視訊夥伴來台共同分享視訊課程的活動經驗。

今年海外進修課程包含英語教學相關主題、文化認識與教學觀摩。在英語教學課程方面，除了學習各式教學活動與教學策略，也讓老師們有機會實際應用，教授美國地理歷史以及自然科學的燈泡實驗。

在文化認識方面，透過參訪當地原住民學校拉米小學(Lummi Nation School)及部落，教師們更加了解保存原住民語言及文化的重要性。

在教學觀摩方面，教師們參訪了提供夏季課程的夏克山中學(Shuksan Middle School)，此課程類似臺灣的補救教學，針對學習較為弱勢之學生提供協助。

參與進修的19位國中小英語教師已為課堂帶來許多改變，與西華盛頓大學視訊夥伴的協同教學也成為學生們增進英語聽說能力的一大動力。以往教師們擔心全英語教學會造成學生們理解困難，但利用此次進修所學，在教學中使用大量肢體語言、圖片，以及搭配相符的教學活動，逐步且確實地增強了學生的英語聽說能力。

教育部國教署表示配合「2030雙語國家」政策，未來將擴大辦理選送國民中小學英語教師暑期赴海外進修，期盼透過本計畫增進其英語教學專業知能，於進修返國後能將所學的教學新知應用於課堂教學中，使英語學習的風貌更臻多元，達成提升我國學生雙語學習與應用能力之目標，以提升國家整體競爭力。

(中時 )