日皇歡度在位的最後1次生日 要後世不忘2戰歷史

2018年12月23日 10:53 中時 黃菁菁

日皇德仁今天歡度85歲生日，這也是他在位的最後1次誕生紀念日，因此一大早就有大批群眾前去皇居祝壽。日皇在記者會上提及，「前次大戰有許多人喪失生命，不能忘記我國戰後的和平與繁榮是建立在這樣多的犧牲及國民的努力不懈上的，我一直認為，正確地傳達此事給戰後出生的人們是很重要的。」

日皇表示，「我（明年4月）將結束天皇之旅」、「要向一直支持他的眾多日本國民由衷致謝」、「我即位以來，一邊尋求日本憲法下所賦予的象徵天皇的定位，一邊執行公務直到今天。直到讓位的那天，也將如此做。」

日皇講述了長年來的國際形勢並回顧說，我11歲時戰爭結束，昭和27年(1952年)，18歲時舉行成年式，接著是立皇太子儀式。記得那年《舊金山和平條約》生效，日本回歸國際社會，不斷迎接到任的各國大使。隔年參加了英國女王伊莉莎白二世的加冕儀式，在那前後約半年多，我訪問了海外各國。

他說，「65年的歲月流逝了，經由國民大家的努力，我國(日本)在國際社會中一步一步向前走，建立了和平與繁榮。昭和28年（1953年)奄美群島回歸，昭和43年小笠原群島回歸，昭和47年完成了沖繩回歸。」

他還特別提及沖繩指出，「沖繩，包含前次的大戰，著實經歷了很長的苦難歷史。包括皇太子時代，我與皇后一共赴沖繩訪問了11次，努力理解那裡的歷史和文化。對於沖繩的人們持續承受的犧牲，我們想要用心去靠近，今後也不會改變。」

「進入平成時代，迎接了戰後50周年、60周年、70周年。前次大戰有許多人喪失生命，不能忘記我國戰後的和平與繁榮是建立在這樣多的犧牲及國民的努力不懈上的，我一直認為，正確地傳達此事給戰後出生的人們是很重要的。平成在沒有戰爭的時代下即將結束，讓我由衷地安心。」

日皇表示，我無法忘記為了祭奠亡靈於戰後60周年訪問塞班島，戰後70周年訪問帛琉的佩萊利烏島，以及隔年訪問菲律賓的卡蘭巴，感謝各國溫暖地接受皇后和我的訪問。

他也回憶災害的事讓他印象深刻，1991年的雲仙普賢岳火山爆發、1993年北海道南西外海地震及奧尻島的海嘯、1995年的阪神淡路大震災、2011年的東日本大震災等，發生了許多災害，許多人喪失生命，不計其數的人們受害，讓他感到無法用言語形容的悲傷。

明年引進外勞的修正入管法即將上路，日皇在記者會上也提及，日本的移民歷史有約150年，日僑在各國受到幫助，成為當地社會的一員活躍著，各國到日本工作的人們，希望我們也能溫暖地迎接他們成為日本社會的一員。從外國來的訪客年年增加，期盼訪客們能親眼看看日本並加深對日本的理解，增進日本與各國的親善友好關係。

日皇還感謝支持、陪伴他60年的皇后美智子。日皇說，明年4月將迎接結婚60周年，自結婚以來，皇后總是與我同行，理解我的想法，支持我的立場。同時，重視昭和天皇等與我相連的人們，以濃厚的愛培育了3個孩子。他在感謝眾多支持他的日本國民的同時，也感謝皇后參加了他的人生之旅，在60年漫長的歲月，真心地獻身皇室和日本國民。

日皇表示，「明年春天我將讓位，開始新的時代。感謝許多相關人士為此而準備。在新的時代裡，成為天皇的皇太子及支持他的秋篠宮將一起累積更多經驗，持續繼承皇室的傳統，因應天天變化的社會向前行。」

(中時 )