NBA》分區龍頭落難日 暴龍慘輸七六人25分

七六人中鋒恩比德爆扣得分，暴龍球員只能一旁呆住。(美聯社)

友善列印
中時電子報

趁著東區龍頭暴龍輪休主將里歐納德，七六人23日在主場毫不客氣，靠著明星中鋒恩比德27分、11助攻的雙十數據領軍，最後以126比101痛宰暴龍，東、西區龍頭在同一天都遭對手狂贏20分以上，讓今天堪稱分區龍頭落難日！

NBA》約基奇罵裁判遭逐 害西區龍頭作客慘敗

七六人前2次遭遇暴龍，都以輸球收場，23日趁著里歐納德輪休，恩比德、班西蒙斯與雷迪克3人火力全開，協助七六人打到末節就把領先差距擴大到20分以上，也讓比賽提前進入垃圾時間，七六人輕鬆拿下本季遭遇暴龍首勝。

除了恩比德在禁區展現無人可擋的氣勢，班西蒙斯也拿26分、12籃板及8助攻的接近大三元演出，雷迪克22分、5助攻，吉米巴特勒12分、7助攻與7籃板，七六人也靠這場勝利，排名升到東區第3，繼續威脅暴龍的龍頭地位。

暴龍會如此從容讓里歐納德輪休的主因，在於就算23日落敗，他們仍有25勝10敗的東區第1戰績，也還領先排在東區第2公鹿1場勝差，等同換取里歐納德「喘息」機會也沒差，23日以席亞卡26分，羅瑞也有20分、5助攻。

(中時電子報)

NBA》都怪布萊恩？厄文暗批塔圖… 富邦U18明星賽》專心當教練不對…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。