NBA》分區龍頭落難日 暴龍慘輸七六人25分

2018年12月23日 10:59 中時電子報 黃及人

趁著東區龍頭暴龍輪休主將里歐納德，七六人23日在主場毫不客氣，靠著明星中鋒恩比德27分、11助攻的雙十數據領軍，最後以126比101痛宰暴龍，東、西區龍頭在同一天都遭對手狂贏20分以上，讓今天堪稱分區龍頭落難日！

七六人前2次遭遇暴龍，都以輸球收場，23日趁著里歐納德輪休，恩比德、班西蒙斯與雷迪克3人火力全開，協助七六人打到末節就把領先差距擴大到20分以上，也讓比賽提前進入垃圾時間，七六人輕鬆拿下本季遭遇暴龍首勝。

除了恩比德在禁區展現無人可擋的氣勢，班西蒙斯也拿26分、12籃板及8助攻的接近大三元演出，雷迪克22分、5助攻，吉米巴特勒12分、7助攻與7籃板，七六人也靠這場勝利，排名升到東區第3，繼續威脅暴龍的龍頭地位。

暴龍會如此從容讓里歐納德輪休的主因，在於就算23日落敗，他們仍有25勝10敗的東區第1戰績，也還領先排在東區第2公鹿1場勝差，等同換取里歐納德「喘息」機會也沒差，23日以席亞卡26分，羅瑞也有20分、5助攻。

(中時電子報)