就職交管5天挨轟史上最高調 韓國瑜說話了…

準高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
韓國瑜就職倒數中　擺攤商家提前店休備料

準高雄市長韓國瑜就職典禮將在25日於愛河旁舉行，為此高雄市警方宣布將實施5天相關交通管制封路，範圍擴及6條街，挨轟史上最高調「超過總統級規格」。對此，韓國瑜回應「會找警察局長討論」、「預算不夠，我個人願意掏腰包」。

高雄市長就職典禮將在25日於愛河旁舉行，高雄市警局宣布，為因應舞台施工作業與安全考量，市府規劃三階段交通疏導措施，分別在12月22日開始交通管制民生路（河東路-市中一路）及河東路（光復三街-大同路）調整為12/24 0:00開始管制，並於12/25典禮當日分階段開放，15:30前開放民生路（市中ㄧ路-河東路）及河東路（民生路-中正路）通行；12/26 上午6:00前河東路全面開放通行。

預估2小時的就職典禮，高雄市政府估計當天將吸引2、3萬人參加，交通管制將從22日上午8點一直到26日中午12點，引發擾民爭議。有網友批評「蔡英文交管1.5小時，就被國民黨痛罵皇帝出巡，韓國瑜交管5天，國民黨怎麼安靜了？」

對此，高雄市警局澄清，交管主要是配合市長就職活動流程表，前2天是為了配合搭建舞台、攤商帳棚，第3天則是攤販進駐，因此交管規模較小，第4天是市長就職活動，中午過後到隔天上午則是拆舞台、帳棚，希望市民體諒。

綜合媒體報導，韓國瑜昨表示，今(23日)會再找警察局長研究，建議千萬不要擾民，韓國瑜指出，就職典禮是希望行銷高雄、推廣高雄，「如果預算不夠，我個人也願意掏腰包。」

(中時電子報)

他做善事捐款祈福 7年婚外情露餡… 小貨車遭酒駕撞翻 夫婦昏迷重傷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。