就職交管5天挨轟史上最高調 韓國瑜說話了…

2018年12月23日 11:06 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜就職倒數中 擺攤商家提前店休備料

準高雄市長韓國瑜就職典禮將在25日於愛河旁舉行，為此高雄市警方宣布將實施5天相關交通管制封路，範圍擴及6條街，挨轟史上最高調「超過總統級規格」。對此，韓國瑜回應「會找警察局長討論」、「預算不夠，我個人願意掏腰包」。

高雄市長就職典禮將在25日於愛河旁舉行，高雄市警局宣布，為因應舞台施工作業與安全考量，市府規劃三階段交通疏導措施，分別在12月22日開始交通管制民生路（河東路-市中一路）及河東路（光復三街-大同路）調整為12/24 0:00開始管制，並於12/25典禮當日分階段開放，15:30前開放民生路（市中ㄧ路-河東路）及河東路（民生路-中正路）通行；12/26 上午6:00前河東路全面開放通行。

預估2小時的就職典禮，高雄市政府估計當天將吸引2、3萬人參加，交通管制將從22日上午8點一直到26日中午12點，引發擾民爭議。有網友批評「蔡英文交管1.5小時，就被國民黨痛罵皇帝出巡，韓國瑜交管5天，國民黨怎麼安靜了？」

對此，高雄市警局澄清，交管主要是配合市長就職活動流程表，前2天是為了配合搭建舞台、攤商帳棚，第3天則是攤販進駐，因此交管規模較小，第4天是市長就職活動，中午過後到隔天上午則是拆舞台、帳棚，希望市民體諒。

綜合媒體報導，韓國瑜昨表示，今(23日)會再找警察局長研究，建議千萬不要擾民，韓國瑜指出，就職典禮是希望行銷高雄、推廣高雄，「如果預算不夠，我個人也願意掏腰包。」

(中時電子報)