影》好糗！C羅門前失足怒踹門柱

尤文圖斯前鋒C.羅納多。（alessandro della valle/美聯社資料照）

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義甲尤文圖斯前役以1-0擊敗AS羅馬，但是球星C羅(Cristiano Ronaldo)贏得很悶。尤文下半場一次攻門時，C羅接獲隊友吊中，在球門區前起腳挑球被門將彈回。門將倒地後空門大露，C羅踏進球門區補刀卻踢丟，氣得他踹門柱洩憤。

還好尤文最後照樣贏球，事實上C羅轉隊至今未嘗一敗，17戰寫下16勝1和。想起之前在西甲鬧得很不愉快(欠稅官司與加薪失敗)，C羅慶幸自己來對地方了。「這是我待過最棒的球隊，每個人都願意放下身段團結作戰。雖然皇馬也不錯，但是這裡更棒，像個大家庭。」

C羅轉隊之後，皇家馬德里仍勇奪2018世俱盃冠軍，老隊友「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)今年可說大出風頭。接下來的歐冠足如果尤文踢進單淘汰賽，C羅就有機會挑戰老東家，他近3季已幫助皇馬摘下3連霸，包括2017年打敗尤文奪冠。

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皇家馬德里勇奪2018足總世俱盃冠軍，莫德里奇(中)高舉獎盃。（美聯社）
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