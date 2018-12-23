擴大補助！明年125C.C以下新機車裝ABS補貼4仟

明年機車裝ABS補助4000元 125C.C以下新車新舊款都可 (資料照)

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中時電子報

機車新車強制加裝ABS、CBS措施惹議後，交通部今表示，鑑於加裝ABS、CBS可減少三成以上死亡事故，該部決定2019年、2020年連續二年，斥資3億元，對凡選配加裝ABS或CBS的民眾，每台補助4000元或1000元。全案尚待行政院核定。

交通部代理部長王國材說，2021全面加裝ABS政策已取消，但因2015的政策，業者在明年新款式新機車已加ABS或CBS，為降低民眾負擔，交通部初步方案，明年新機車（新舊款均適用）配備ABS者每輛補助新臺幣4000元，配備CBS者每輛提供補助1000元。機車業者也承諾再自行吸收一部分，民眾可望負擔降至最低，可以兼顧「安全」與「負擔能力」。

王國材說，補助費是直接嘉惠購車者，由車主親辦或委託代辦由公路監理機關窗口登記申請，經交通部公路總局公路監理機關審核通過後，將逕撥款至車主本人指定帳戶。現全案尚待行政院核定。

交通部原規定，明年元旦起強制125C.C.以下機車（新車）安裝ABS或CBS（列為標準配備），126C.C.以上新車強制裝ABS，2021年起舊款式新機車強制全面加裝，但由於加裝ABS車價將增加8000元，安裝CBS車價將增加2000元，而引起民眾不滿，認為增加負擔，交通部最後決定取消2021年全面加裝ABS政策，至於明年新款式新車也改為選配，不再強制，今更擴大補助，新舊款式新機車都適用。

交通部說明，這項補助實施計畫將報請行政院核定後實施，期望藉由政府補貼方式降低民眾購買負擔，促進機車安全設備普及性，以提升機車行駛安全。

(中時電子報)

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