《翻爆旺美食》低溫吃一波！高CP值火鍋祕店報你知

2018年12月23日 11:21 中時電子報 綜合報導

◎獨霸基隆 超人氣石頭火鍋

天氣冷颼颼，不少民眾都會吃火鍋暖暖胃，基隆市超人氣火鍋店「義美石頭火鍋」，有別於其他家店的火鍋料理方式，店家會先將石鍋預熱，再將肉放在鍋內翻炒，炒好的肉拿出來後，淋上高湯，接著任君挑選各種新鮮食材，把海鮮、蔬菜及炒好的肉拿到鍋裡涮著吃，風味瞬間倍增，也讓基隆人對這家店愛不釋口。

◎親民享受 低溫怒吃鍋太爽

誰說吃火鍋一定要揪三五好友才適合？「鍋太爽」讓你一個人也可以在冷颼颼的冬天吃火鍋吃到飽！位於土城區延吉街上的「鍋太爽」價格親民、用料大方，一份200元有找，吸引許多饕客前來嚐鮮，雖開幕不久已累積不少忠實顧客，每逢用餐時段店門總擠滿人潮。

◎巷弄美味 吃貨的深夜食堂

位於中壢的六合商圈巷弄的蒲原鍋物居酒屋，開業近10年，用鍋物打造出的深夜食堂，深深吸引老饕的味蕾，蒲原鍋物以居酒屋形式主推各式鍋物，其中最受矚目的是特選極黑豬火鍋，老闆特別向豬販購買，選用產自花蓮山上的瑞穗豬。

◎嚴選食材 海撈食堂尚介青

冬天到，是吃火鍋的好時機，位在台中市南屯區龍富路4段的海撈食堂，顧名思義就是食材的新鮮就像剛從海裡撈起來一樣，為了食材新鮮度，洪老闆找遍大江南北，試過很多供應商，成本比別人高上許多，但吃過的人都成主顧，讚不絕口。

◎香醇誘人 牛奶鍋控快跟上

冬天到了就是要吃鍋，但六甲區的采福咖啡餐坊火鍋則是一年四季都熱賣，老闆江素貞特別推薦義式香醇鮮奶鍋，這可是她每天早上到附近酪農家買回來的新鮮牛奶做成湯底，喜歡濃醇香牛奶鍋的饕客不要錯過。

◎韓粉追味 現切肉片超霸氣

鳳山文山特區的「老汕頭原味火鍋」在北高雄捷運生態園區站附近開了分店，除了維持料好實在，也有許多名人加持，像是綜藝咖荒謬大師沈玉琳、新科高雄巿長韓國瑜都曾吃過，韓粉如要跟著韓總追味，可別錯過這家店。

(中時電子報)