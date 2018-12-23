NBA》無人能擋！大鬍子連6場得分破30寫紀錄

2018年12月23日 11:27 中時電子報 黃及人

Strong start to the second-half! @ATTSportsNetSW pic.twitter.com/B7zIK3XKcH — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2018年12月23日

儘管本季少了保羅(左大腿拉傷)，火箭還沒贏過，但「大鬍子」哈登偏偏不吃這套！哈登23日攻下全場最高39分，寫下生涯首次連6場得分破30紀錄，領軍火箭108比101轟垮馬刺，但他三分球投19中7，簡直是毫不講理。

原本上半場打完，火箭還以41比43小幅落後，但在第3節，火箭三分砲火全開，除了一開始就打瘋狂12比0，更在單節狂掃43分，也讓馬刺頓時反以10分落後地主火箭，只是馬刺當然不肯認輸，隨即末節重新把比分追上。

打到最後2分多鐘，馬刺甚至反以2分超前，可是接下來全看火箭三分球火力秀，哈登與艾瑞克戈登接連投進三分球，哈登更在最後39.4秒3罰俱中，重新擴大火箭領先優勢，這波誇張的12比4收尾攻勢，總算確定火箭勝局。

哈登全場投34中12，除了拿下39分，也有10助攻、4籃板、2抄截，這種絕不客氣搶分的打法，也只有哈登在火箭才能做到，卡培拉替火箭貢獻21分、23籃板，艾瑞克戈登18分，攜手幫助火箭本季首次少了保羅還能贏球。

馬刺則以迪羅薩28分、8助攻與7籃板表現最佳，艾卓吉18分、6籃板，馬刺中止最近3連勝，仍以18勝16敗續居西區第7。

(中時電子報)