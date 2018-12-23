明年起買機車加裝ABS 最高可補助4000元

交通部為提升行車安全，要求自明年元旦起新款新機車須加裝ABS或CBS。（報系資料照）

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中時

交通部為提升行車安全，自明年元旦起要求新款新機車須全面加裝ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（前後連動煞車系統），但也因此機車恐怕面臨漲價問題。交通部今（23）日宣布，明年新款、舊款新機車若有配備ABS者，都可補助4000元、配備CBS者可補1000元。預計先自明年起實施兩年，補助金費約3億元。

交通部代理部長王國材表示，明年起新款新機車強制加裝ABS與CBS的規定是在2015年時修正，業者多已加裝完畢，不可能突然取消，因此為降低民眾負擔，交通部目前初步計畫，明年新款、舊款機車若有配備ABS者，每輛可補助4000元、配備CBS者可補1000元。

王國材說，補助費會直接嘉惠購車者，透過車主親自辦理，或可委託公路監理機關代辦，至代辦機關窗口登記，經公路總局公路監理機關審核通過後，就會直接把補助費匯入車主指定帳戶。目前全案尚待行政院核定。

交通部為提升行車安全，原於2015年修正法規，要求自明年元旦起126C.C.以上的新款新車，須加裝ABS、125C.C.以下新款新車須加裝ABS或CBS；另自2021年起，舊款新車也須適用此規定、全面加裝。

然而因加裝ABS與CBS後，車廠預估車價恐怕會上漲1成左右，引發機車族不滿，交通部髮夾彎決議暫時取消2021年全面加裝規定，僅先保留明年起新款新車須加裝的修正。

王國材表示，為了兼顧「安全」與「負擔能力」，交通部才會規劃補助方案，該補助方案預計先實施兩年到2020年，經費約3億元，經費來源則尚未決定。交通部目前正與機車業者積極討論，期望業者可自行吸收部分經費，但業者尚未給出承諾。

(中時 )

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