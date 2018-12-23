印尼遇海嘯 川普也遭殃 原因竟是...

印尼疑似因火山噴發，巽他海峽附近海灘遭海嘯侵襲，死傷慘重，美國記者抨擊美政府關門，害得他無法從美國地質調查所找到分析報告，為讀者解析海嘯發生的原因。（圖／shutterstock、美聯社）

友善列印
中時電子報

印尼22日晚間疑似因火山爆發導致大海嘯，重創巽他海峽（Sunda Strait）附近海灘民房及飯店，今天消息傳出，全球各地媒體紛紛報導，希望帶給讀者最新消息，不過富比世（Forbes）網站記者反而在此時怪罪美國政府，原因是美國政府暫時關門，導致他找不到資料分析海嘯發生原因。

印尼海嘯災情傳出後不久，富比世網站科學記者安德魯斯（Robin Andrews）隨即刊出文章報導海嘯新聞，起先文章中他先交代印尼官方公布的死傷人數及最新情形，隨後他試著解釋海嘯發生原因，不過由於新聞來源多是印尼當地媒體，語言隔閡讓他苦不堪言。

因此他在文章後半段抱怨，一般遇上這類災難事件，他會先上美國地質調查所（US Geological Survey，USGS）網站尋找地震後的分析報告，他說這類分析報告內容通常非常清楚、精闢，是他非常欣賞的新聞來源，不過受累於美國總統川普與國會因美墨邊界築牆經費問題僵持不下，臨時支出法案卡關國會，導致部分政府機關暫時關閉，美國地質調查所也是其中之一，害得安德魯斯只得繼續在眾多外文媒體中爬文，努力將它們翻成英文，再轉給讀者，而印尼海嘯也成為美國政府關門下的另類受害者。

(中時電子報)

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文章來源：Tsunami Possibly Triggered By Krakatoa Just Struck Indonesia. Here's What You Need To Know

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