2018年十大爆紅人物 「3強都是韓流」

2018年12月23日 11:55 中時電子報 莊楚雯

2018年可說是跌宕起伏的一年，多位名人在今年逝世，像是國內的裕隆集團執行長嚴凱泰、孫叔叔孫越、前海基會董事長江丙坤、武俠作家金庸等；國外則是漫威之父史丹利、物理學家史蒂芬霍金等，都令人不捨。雖有人殞落，但也有人崛起，像陸劇《延禧攻略》捧紅聶遠、許凱、吳謹言等演員，「星二代」鹿希派吳睿軒、孫安佐則因社會事件上新聞受關注。

因為今年九合一大選，除了參選人外，連身邊的幕僚、家人也爆紅，像是柯P團隊的柯昱安、劉奕霆，韓國瑜老婆李佳芬、女兒韓冰等。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，究竟今年網路10大爆紅人物有哪些。

●第十名 王律涵

因為政論節目上這句「我們長大之後，才知道你們這些大人有多噁心」一戰成名，加上犀利口條，被網友封為韓陣營的新學姐。

●第九名 吳謹言

隨著《延禧攻略》爆紅，裏頭敢愛敢恨的女主角魏瓔珞，讓演藝圈沉潛多年的吳謹言第一次嘗到走紅滋味，甚至被網友暱稱為「魏姐」。

●第八名 韓冰

韓國瑜大女兒韓冰為爸爸韓國瑜助選，回國操盤網路，是韓流推手之一，好身材加上亮麗外型，談吐應對得宜，連昔日在北市議會飆罵韓國瑜的「恰吉」王世堅也被收服。

●第七名 黃瀞瑩

在網路節目《木曜4超玩》「一日市長幕僚」影片中，黃瀞瑩以學姊身分帶著邰智源，與柯市長跑行程。氣質有頭腦的形象，讓鄉民們瘋狂，為柯P加分。

●第六名 吳萼洋

砸兩百萬參選台北市長的吳萼洋，在辯論會時先是用自身經驗推廣蜂蜜檸檬，而後又用好歌喉唱「人生短短幾個秋」結尾，讓辯論會後，每個人都像著魔一樣，買蜂蜜檸檬喝。

●第五名 管中閔

今年一月中研院士管中閔當選台大新任校長，但此案延宕多時，至今台大已500多天沒有校長。

●第四名 蔣月惠

屏東縣議員蔣月惠在警局爆哭成名，為阻止政府強拆民宅兒咬警，又為了身障兒童、汙水排放問題盡心盡力，讓這位議會孤鳥在這次選舉中以第一名高票連任。

●第三名 吳茂昆

東華大學校長吳茂昆接任教育部長後，自身爭議頻頻，涉嫌強佔東華大學專利，被監察院彈劾，接任短短41天就下台。

●第二名 孫安佐

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，今年3月在美國揚言恐攻遭逮，美國監獄關押260天後，12月回台，立刻將臉書大頭貼換成十字弓射擊照，又發健身影片大秀二頭肌，還請「館長」賜教。

●第一名 韓國瑜

韓國瑜卸任北農總經理後，從不被看好的高雄空降部隊，到現在創造韓流旋風，最終以「拚經濟」的口號，打敗民進黨市長參選人陳其邁，成功讓高雄綠地變藍天。

(中時電子報)