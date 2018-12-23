賴揆遲不走人 游盈隆：酒店打烊還賴著不走就是奧客

2018年12月23日 12:01 工商 崔慈悌

行政院長賴清德傳出明年1月總辭，不過民進黨黨主席候選人游盈隆今天表示，「如果酒店打烊，還賴著不走，就是奧客」。歹戲拖棚，拖泥帶水的內閣總辭，讓人們感覺他瞻前顧後，沒有擔當，也勢必讓他減弱中的道德光環更迅速減弱。

游盈隆今天在臉書表示，2018九合一地方大選民進黨遭遇空前挫敗以來，民間社會普遍感受不到執政的民進黨有真心的反省與檢討。

他以內閣總辭為例，2014年第一次九合一地方選舉，國民黨兵敗如山倒，11/29晚上選舉結果明朗後，行政院長江宜樺第一時間請辭獲准，毫無懸念的離開，12/8由毛治國接任。國民黨用十天的時間完成內閣總辭，回應最新民意。

反觀民進黨，同樣遭遇民意海嘯，同樣兵敗如山倒，游盈隆指出，除了三位閣員走人，賴清德雖第一時間請辭，但被留任迄今，內閣並未總辭，前後已經29天，「民進黨硬是被國民黨比下去，可以說丟臉丟到家了」。

他認為，民主政治就是責任政治。當中央執政表現失去民心而選舉大敗之時，執政黨必須對民意做出適當的回應，內閣第一時間總辭，是最常見的方式。

當然，他說，冰凍三尺，非一日之寒，民進黨這次地方選舉大敗，是選民跟蔡政府過去兩年半的施政算總帳。賴清德只當了一年三個月行政院長，帳不能完全算在他身上。俗話說：「冤有頭，債有主」，真正該負責的是蔡英文總統和前行政院長林全。

但游盈隆表示，賴清德畢竟是現任行政院長，不要忘記英國首相邱吉爾曾說過的一句話，「酒店打烊，我就走人」，那是何等的瀟灑。如果酒店打烊，還賴著不走，就是奧客。

他說，持平而論，從去年九月上任以來，賴清德的表現可圈可點，也因為這樣而成為民進黨最孚眾望的政治人物，即便在這次民進黨遭遇民意海嘯的教訓而受傷慘重，賴清德仍擁有一定高度的聲望，是2020可能的總統人選之一。

但歹戲拖棚，拖泥帶水的內閣總辭，讓人們感覺他瞻前顧後，沒有擔當，也勢必讓他減弱中的道德光環更迅速減弱。

不過，最後他還是要問一句：「賴清德遲遲不走，究竟是賴清德的問題，還是蔡英文的問題，還是兩者都有？」人們心中或許各自有不同的答案。

(工商 )